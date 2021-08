Dalma y Gianinna Maradona le respondieron a las hermanas de Diego en un picante vivo de Instagram

Dalma y Gianinna Maradona decidieron salir a hablar luego de la visita sus tías Ana, Kity y Cali Maradona a Debo Decir. En el programa de Luis Novaresio las hermanas de Diego Maradona criticaron a las hijas del Diez junto a Matías Morla y las hijas del Diez cansadas optaron por hablar públicamente.

Las tres hermanas de Maradona apuntaron duro contra sus sobrinas y contra Claudia Villafañe. Las mujeres señalaron que son unas “irrespetuosas”, que “siempre las trataron mal”. “No les caemos muy bien que digamos, porque nos faltan el respeto. Si nos llaman por teléfono, no nos dejan hablar. Ellas son muy irrespetuosas. Tanto a mí como a todos nos tratan mal”, señaló Ana.

Ante las declaraciones de sus tías decidieron hacer un vivo en Instagram del que participaron Dalma, Gianinna y se sumó Claudia Villafañe para acompañar a sus hijas.

“Dicen que no las invité a mi casamiento y eso es mentira. Las llamé. De hecho una de ellas dijo que sí la invité y fui porque era fiestera... listo... nada más que decir”, reveló Dalma.

“No hablen mal de sus tías porque son sus tías. Si ellas son irrespetuosas o hablan de esa manera, ustedes no tienen por qué hacerlo ni contestar cosas que no son. Nosotras tenemos que ir con la verdad”, fue lo primero que dijo la ex del Diez al conectarse.

“Sé que ustedes no son irrespetuosas porque las crié. Yo las vivo llamando a ellas todo el tiempo y jamás me atendieron el teléfono. Si vamos a empezar a buscar en la memoria, yo enseguida todas las semanas les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria”, dijo Villafañe.

Y agregó: “La verdad que si hay que buscar no resisten un archivo. Hay gente que compartió muchos momentos antes que ustedes nacieran y que quieren hablar y por respeto a su papá no lo hacen, porque las desenmascaran en dos minutos”.

Claudia Villafañe junto a sus dos hijas, Dalma y Gianinna Maradona (Instagram).

En ese momento, Dalma interrumpió a su mamá y contó: “Ellas nunca nos quisieron y lo pueden blanquear también porque esa es la realidad. Y hay algo en lo que coincido con ellas es que si no estaba papá nosotras no existíamos porque nunca nos llamaron por un cumpleaños”.

Y Gianinna con bronca acotó: “Imaginate que la tía no sabe escribir mi nombre”.