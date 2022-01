¿Crisis de pareja? Cecilia Milone contó por qué se fue del departamento con Nito Artaza

Este miércoles, en Intrusos hablaron de una fuerte crisis de pareja entre Cecilia Milone y Nito Artaza, a tal punto que la actriz se fue del departamento que comparten en Mar del Plata.

“Ella el día lunes se fue a un departamento, el comentario fue de gente que la vio ir varias noches y dice que se habrían separado”, contó el periodista Pablo Layus en el programa de América. Y agregó: “No habría una tercera persona entre ellos sino que es una cuestión de cómo se están llevando los últimos tiempos”.

Finalmente, Cecilia Milone habló del tema y explicó qué es lo que está pasando con Nito Artaza. “Es verdad que tuvimos una crisis y que me fui del departamento”, afirmó la artista en diálogo con Ciudad Magazine.

“Con Nito nos peleamos, tuvimos un tema con el perro. Una vecina loca que inventa idioteces, cuando el perro está todo el día con nosotros. Solo lo dejamos en casa cuando vamos cenar afuera”, detalló sobre uno de los problemas que tuvo la pareja por las quejas de una vecina.

Como si eso fuera poco, también tuvieron inconvenientes con el lugar que alquilaron para residir en Mar del Plata durante la temporada teatral: “En medio de eso nos estafaron de la inmobiliaria y nos dieron un departamento que anda todo mal y como está pago es un quilombo hacer el reclamo”.

“Yo había alquilado un departamento para mi hermana por sus vacaciones. Y ahora me vine acá con ella. Nito se mudará hoy o mañana. Cuando resuelva todo”, señaló.

¿Por qué se pelearon Nito Artaza y Cecilia Milone?

“La única discusión es que Nito no resuelve el problema del departamento y yo me vine a la casa que le había alquilado a mi hermana porque me da bronca. El perro es un santo. Y en el departamento anda todo como el cu… ¡Tuve que calentar agua en cacerolas para bañarnos dos días seguidos!”, concluyó Milone, indignada, aunque reconoció que si estuvieran en su casa de Capital el enojo se le pasaría enseguida.