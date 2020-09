La increíble historia de Cecilia Milone y su hermana, a quien conoció a los 47 años

En una entrevista distendida en donde Cecilia Milone habló de temas generales como la vida en cuarentena y la situación de los artistas que no pueden trabajar, la cantante sorprendió con una historia sorprendente acerca de su hermana a quien conoció a los 47 años.

La morocha contó que se enteró de la existencia de la joven cuando tenía 22 y en ese entonces enfrentó a su padre, que se lo había ocultado hasta ese momento.

Luego de unos meses el padre falleció y Milone está segura de que se llevó con él otros secretos.

“A veces se olvidan que tienen hijos y se sienten protagonistas de su historia de pareja y se olvidan que hay otras almas en el medio de las que son responsables”, dijo Cecilia a Juan Etchegoyen.

Luego agregó: “Yo había conocido a la mamá de mi hermana en una situación laboral junto a mi papá. Imaginaba que me iba a venir a buscar porque sabía quién era yo. Sabía que era una persona pública, por eso era más fácil encontrarme”, dijo sobre el momento previo a que su hermana quisiera conocerla.

Una noche cuando Milone estaba cenando en un restaurante, la joven intentó acercarse: “No sabe cómo abordarte”, le dijo Nito y Cecilia le pidió un teléfono. “Ahí me puse en hermana mayor. Suelo ser maternal y contenedora pero fue increíble como tomé el rol de hermana mayor”, comentó.

“Le pregunté donde quería encontrarse, en ese momento estaba viviendo en una casa compartida y el encuentro fue muy Milone. Sentí la personalidad de mi papá muy fuerte en las dos. Fuimos muy educadas, cálidas, y estudiando la situación. Yo reconocí en su gesto, el gesto de mi papá. Estoy dispuesta a abrir mi corazón pero quiero saber quién sos”, comentó sobre el encuentro.

La actriz recordó las sensaciones que sintió al abrazarla en la despedida: “Yo sentí una piel parecida a la mía y aroma. No lo puedo transmitir. Son sensaciones muy fuertes. Y hubo un momento que toqué su mano y sentí que toqué mi mano. Sentí la genética más allá de las características. Fue muy impresionante sentir eso”, señaló.

Acerca de su padre Milone dijo: “La relación con mi padre no se recompuso porque murió muy pronto. Él modificó el relato para cada quién. Se llevó secretos pero lo más noble que hizo mi padre fue reconocer a mi hermana y ponerle su apellido. Si bien no me pidió disculpas, no se escapó de la situación y respondió mis preguntas. Quedó saldado. Yo pude saldar los grandes dolores. Papá era una persona muy afectuosa que le gustaba que sus hijos tuvieran relación de apego con su papá. Fue un papá presente para los dos”, finalizó la actriz valorando el hecho de haberse encontrado con su hermana.