Cecilia Milone, polémica sobre los que deciden irse del país: “Cuando las cosas mejoren, no vuelvan eh”

En los últimos días, las palabras de Fede Bal, quien admitió que no entiende a aquellos que se van del país, los artistas se han puesto en su lado de la vereda. Las palabras de Cecilia Milone sobre aquellos que deciden irse del país generaron cierta polémica al respecto.

La cantante compartió su opinión sobre aquellos compatriotas que deciden abandonar el país buscando un futuro mejor.

“Los que comparten con alegría que se van del país, como si se fueran de una peste… Me alegran el día a mí. Sólo vamos a salir adelante si quedamos los que amamos la patria. Eso sí, cuando mejoren las cosas… no vuelvan, eh. No hace falta”, escribió Cecilia Milone el pasado 22 de septiembre en su cuenta de Twitter.

Los que comparten con alegría que se van del país, como si se fueran de una peste… Me alegran el día a mí.

Sólo vamos a salir adelante si quedamos los que amamos la patria. 🇦🇷❤️



Eso sí, cuando mejoren las cosas… no vuelvan, eh. No hace falta. — Cecilia Milone (@CeciliaMilone) September 22, 2021

Claro que los usuarios no esperaron mucho para retrucar los dichos de la artista. Una de las primeras respuestas, que recibió la respuesta de Cecilia, exponía que ella no tenía necesidad de irse.

“Es un buen pensamiento pero a vos nunca te faltó nada que más podes decir. Quiero oportunidad para mis hijos y si se le da la posibilidad afuera porque no tenemos derecho a vivir dignamente como vos. Mis hijos aman su patria y serán siempre agradecidos si deciden volver quien sos.”

Se puede ser tan critica de las decisiones ajenas cuando se desconocen las historias? Vivir y dejar vivir Un poco de empatía no estaría mal! Yo si espero que todos los que fueron en busca de oportunidades que no tienen acá, algún dia VUELVAN! — Gabriela Barbieri (@Gmb2011) September 22, 2021

A lo que la actriz, cantante, y directora teatral argentina respondió: “Me estás diciendo que tus hijos aman el país. Yo me refiero a los que se van odiándonos a todos los argentinos y a la patria. Esa es la gente que hace daño al país. No tus hijos, pobrecitos. Qué culpa van a tener ellos que quieren hacerse un porvenir”.

En las últimas horas, el tweet de Milone se hizo viral y la repercusión fue contundente. “La gente siempre comparte con alegría al emprender desafíos nuevos, con esperanza. Su comentario evidencia un resentimiento rancio y erróneo. Los países salen adelante si se queda la gente capaz, emprendedora. Esa gente se irá y volverá cuando le plazca. O Ud es la Portera?”, escribió un usuario.

La gente tiene derecho a hacer lo que se le canta. No están dañando a nadie. Si quieren irse, genial. Si quieren quedarse, también. Dejen de señalar con el dedito desde una falsa superioridad moral que no tienen, sino todo lo contrario — Gaby (@GabyR72) September 26, 2021

“Me da mucha pena que seas TAN PREJUICIOSA Y MALA LECHE, criticando desde tu vida BURGUESA. La mayoría se va dejando afectos, proyectos truncos, tratando de tener una vida mejor TRABAJANDO. Buscan PROGRESAR. Lamentablemente en nuestro país hasta se puso imposible pagar alquiler.”

“Los que se van no lo hacen porque no aman a su país, se van por futuro, por la inseguridad y por sobre todo para tener calidad de vida que acá no hay, ni va ver nunca. Que copado juzgar cuando tenes todo y te importa un culo la gente. Hablar sin saber es más fácil.”

Más tarde, Milone compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de su pasaporte, enfocada en resaltar su patriotismo por el país. “Podría tener la ciudadanía italiana. No la quiero”, escribió.

“Este es mi pasaporte. Veo en las redes muchos argentinos mostrando orgullosos sus pasaportes de la comunidad europea y compartiendo su alegría por irse de un país que desprecian”.

Y continuó: “porque soy argentina en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. En tiempos adversos, los que te aman son quienes se quedan a tu lado”, cerró cargando fuerte contra quienes se van.