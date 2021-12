Con el cuerpo aceitado y lencería negra, Flor Peña promocionó sus fotos de alto voltaje

Florencia Peña ha dado muestras de que es una persona sin medias tintas y, muy por el contrario, cumple al pie de la letra con la palabra otorgada. Y es que la mediática además de subir fotos al límite en sus redes sociales, también había comunicado que compartiría material en plataformas ‘especiales’.

Y es que la conductora anunció recientemente que hará fotos y videos para una plataforma exclusiva con contenido para adultos. “Quería contarles que a partir de hoy van a poder encontrarme también en Divas Play. Me abrí un perfil y voy a subir todas las cosas que no me permite subir el Instagram y los quería invitar que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad”, anunció la actriz.

La mediática compartió los 'adelantos' del material que comparte en una plataforma para adultos.

“Espero que ustedes también lo hagan como quieran, dónde quieran y con quién quieran”, agregó Flor mediante un video posteado en Instagram. Cabe aclarar que Divas Play es una app y web paga para mayores de 18 años.

Así es como la influencer comenzó a compartir en esta última red social ‘adelantos’ de lo que son sus producciones para el sitio para adultos. Hace unos días posteó una foto en la que aparece con el cuerpo aceitado luciendo lencería enteriza pero híper escotada y de un negro profundo.

Luego, el sábado posteó otra imagen en la que aparece de espalda, con una blusa negra de mangas largas y que termina justo arriba del esternón. Dicha blusa llamó la atención por la transparencia y por el contraste con la lencería de tiritas que completó la escena.

Ambas publicaciones recibieron miles de likes y comentarios de todo tipo que resaltaron la actitud seductora y la belleza sin igual de la mediática.