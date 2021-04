Cómo será el repechaje de esta noche de MasterChef Celebrity 2

La tensión se viene acumulando desde el último mes, esperando el momento en que uno de los participantes eliminados pueda volver a tomar su lugar en MasterChef Celebrity 2. Entre los nombres de quienes salieron están Mariano Dalla Libera, Cae, Juanse, Flavia Palmiero, Sol Pérez, Fernando Carlos, Daniel Aráoz y el Loco Montenegro, que perdió anoche por no poder con una pasta propuesta por Donato De Santis. Para muchos de los televidentes, la decisión de a quien prefieren están divididas, porque entre los que ya se fueron se encuentran varios que ya habían ganado su corazón, aunque muchos están entre Aráoz y Montenegro.

“Para alegría de todos los que ven el programa, para todos los que se han ido del reality con un dejo de tristeza… ¡hay revancha para los que se fueron!”, contó hace mas o menos un mes el embajador del programa, Marcelo Polino cuando fue consultado en La Peña del Morfi, que conducen Gerardo Rozín y Jésica Cirio. Anoche quedó confirmado que a será este lunes cuando se de el repechaje, en lo que parece una semana de batallas en la cocina.

“La semana que viene vamos a saber si regresa uno, dos y veremos qué pasa”, aseguró en ese momento, aunque todavía no se ha aclarado nada. Lo cierto es que hay bastante incertidumbre respecto a lo que acontecerá esta noche.

¿Quienes realmente vuelven y a quienes no quiere ver la producción?

Antes que nada, no se sabe que pasará con Claudia Fontán, que aunque ingresó en el lugar de Carmen Barbieri, ya ha sorteado los desafíos de más de la mitad del programa, y muchos piden que continúe.

De la misma manera, quedaban dudas si la madre de Fede Bal debería también ser parte del repechaje, a causa que ingresó hace apenas una semana. Aunque logró sortear la gala de eliminación del domingo, su lugar aun está sobre arena movediza.

Por otra parte, Juanse reveló luego de su salida que había quedado bastante desconforme con las decisiones del jurado, por lo que no estaba muy convencido de volver al ruedo. Mientras, Palmiero había dicho una semana después de ser eliminada que no sabría si se animaría a volver en esta fase, aunque no ha vuelto a referirse sobre esta decisión.