Entre lágrimas, el Loco Montenegro se despide como el octavo eliminado de MasterChef Celebrity 2

Con seis participantes en la nueva gala de eliminación, MasterChef Celebrity 2 parece desgarrarse al sufrir cada una de las nuevas pérdidas. Aunque el avance del programa es inevitable, televidentes y colegas sufren cuando uno de los más queridos debe decir adiós a las cocinas. En este caso, fue el Loco Montenegro quien rompió el corazón de todos cuando quedó eliminado, con un público que todavía no se recuperaba de la despedida de Daniel Aráoz.

La noche comenzó con una escandalosa entrada de Donato De Santis en moto, anunciando una noche “a la Italia”, en donde cada uno debía preparar pastas tradicionales del país de origen del chef. Platos y salsas fueron elegidos al azar para Dani La Chepi, Carmen Barbieri, María O´Donell, Gastón Dalmau, Hernán Montenegro y Alex Caniggia , lo sentenciados a la noche de eliminación del domingo.

El camino a la devolución fue una cocina de la que solo se escuchaban unos consejos: los de las cuatro concursantes que se habían logrado salvar. Desde el balcón, gritaban instrucciones y consejos a sus colegas. “El jurado dice que están insufribles”, les dijo Santiago Del Moro, aunque poco les importó a Georgina Barbarossa, Andrea Rincón, Claudia Fontán y Candela Vetrano. Caniggia opinaba igual que sus jurados.

Llegado del momento de la devolución, los jueces determinaron que las mejores pastas de la noche fueron Carmen, que parece haberse redimido de su semana , y La Chepi, que subieron al balcón. Le siguieron en la caminata de salvación Marían y Alex, por lo que el público ya comenzaba a sacar los pañuelos al ver quienes quedaban para la decisión final de eliminación.

La despedida del querido Montenegro

Mirando a Gastón Dalmau y al Loco, el jurado tuvo que tomar la difícil decisión de dejar ir a uno de los dos, pero finalmente fueron los fusillis del ex deportista lo que dieron la definición. “El cocinero que esta noche abandona las cocinas de Masterchef es Hernán”, dijo Donato.

“Nosotros dudábamos, decíamos: ‘Wow, un jugador de básquet´, dos metros, sufriste acá con esta mesada, te bancaste un montón de cosas. Me encantó verte, sos muy batallero, nos enseñaste esta constancia y todo lo demás de no darte por vencido”, continuó diciendo el chef italiano, triste por la despedida.

“Eras muy receptivo. Hoy te vi muy emocionado cuando hablamos con Chepi y creo que esa sensibilidad siempre la trasmitías en tus platos. Eso en la cocina es súper importante”, le recalcó Damián Betular sobre su espíritu de compañerismo.

Mientras, las palabras de Germán Martitegui fueron: “Para mí los deportistas dejan algo que es muy especial, que es ese espíritu deportivo de fair play, de jugar y aceptar cuando perdieron o cuando les salió mal y, al día siguiente, volver a empezar de cero”.

“Gracias a ustedes, perdón, me emociono, a todos, a toda esta gente. Yo gané cuando entré porque el regalo, que son mis nietos, me pudieron ver jugar. Y ese es el legado que les quiero dejar, que sepan que no hay edad para jugar, que la vida tiene que ser un juego siempre. Y eso lo que no hay que perder, el factor sorpresa ni las ganas de jugar”, dijo en su despedida. Afortunadamente, a partir de esta noche, todos los eliminados podrán volver a buscar una revancha en el programa con el repechaje.