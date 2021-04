Noche de furia: Alex Caniggia envuelto en un escándalo policial

Con el anuncio, por parte de Alberto Fernández, acerca de las nuevas restricciones por el aumento de contagios de Covid 19 en el AMBA, muchas personas no llegaron a informarse acerca de los nuevos horarios y tuvieron algún inconveniente con los controles policiales.

Redes de Alex Caniggia

Eso le sucedió a Alex Caniggia quien vivió una tensa situación durante la madrugada del jueves 15 de abril. El hermano de Charlotte Caniggia fue entrevistado por la policía luego de salir de las grabaciones de “MasterChef Celebrity 2” , en Telefé, en un horario en donde ya no estaba permitida la circulación.

El abogado del joven, Alejandro Cipolla, dialogó con el portal Exitoína y confirmó que la situación no pasó a mayores.

La noticia se conoció por Alex quien, a través de su cuenta de Instagram, comentó a sus seguidores lo sucedido: “Con mi facha no me dejan circular a las 00, volviendo de mi trabajo. Me quieren meter preso”, comentó fiel a su estilo el influencer.

Alex fue entrevistado en un control cuando volvía de Martínez, de una grabación del reality de cocina hacia Hudson, localidad en donde actualmente reside fuera del horario permitido para la circulación.

“Bueno pana, salimos de la comisaría después de 3 horas. Sape”, comentó el hijo de Mariana Nannis luego de todo lo vivido.