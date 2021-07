Carmen Barbieri reavivó la polémica y disparó contra Sol Pérez: “Yo me estaba muriendo y ella se enojó”

Carmen Barbieri visitó el piso de “Los Ángeles de la Mañana” y habló de todos los temas relacionados a su carrera, pero al referirse a la complicada situación que atravesó a causa del coronavirus, la humorista recordó un episodio que protagonizó con Sol Pérez, durante la participación de ambas en “Masterchef Celebrity 2″.

“Yo no me contagié en el teatro. Primero que no es culpa de nadie, estoy acá y es algo que pasa. Agarrás una baranda, te tocaste un ojo y te contagiaste. Sé que en el teatro no fue porque nadie estaba contagiado y me habían hisopado ese día”, comenzó Carmen.

Cuando le nombraron a la modelo, Barbieri se justificó: “Yo no dije que fue Sol Pérez. Yo conté la historia porque Sol dijo que no se sentía bien, que se hizo un hisopado, dio positivo y yo el día anterior había estado tomando clases de pastelería”.

Luego, con el clásico tono irónico que caracteriza a la humorista, relató: “Ella llamó a mi secretaria porque se enojó conmigo... Yo me estaba muriendo y ella se enojó conmigo, es bárbaro. Es al revés, tendría que enojarme yo, pero bueno, nadie se tendría que enojar, porque creo que vamos a terminar todos contagiados”.

“Después de todo lo que pasé, yo no me enojo con nadie. Le pido disculpas a Sol. Ella dice que quiere que limpie su nombre. Yo limpio tu nombre, vos no me contagiaste y yo me contagié del aire. Estaba el virus y lo agarré yo”, cerró la actriz.

Además del cruce que tuvo con la panelista, recordó que, a raíz de su contagio, también tuvo problemas con Flavio Mendoza: “Yo le tuve que faltar a Flavio, que lo rearmó enseguida. Yo me enojé con él antes de entrar en coma y le dije a mi manager ‘mandale una carta documento a Flavio que dice que soy hipocondriaca’, y cuando vino el médico para llevarme a terapia escribí hasta con errores la carta”, bromeó la capocómica.