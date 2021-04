Carmen Barbieri debuta hoy en “Masterchef celebrity 2” y se espera mucha emoción por parte de todos

Este lunes comienza una nueva semana en “MasterChef celebrity 2” y es que además de los nuevos desafíos culinarios, se sumará Carmen Barbieri a la competencia. Recordemos que la capocómica debió ser reemplazada en el reality ya que su cuadro de coronavirus empeoró y le causó otros problemas de salud.

Lo cierto es que “la leona” ya está muy bien y vuelve al ruedo laboral, aparecerá esta noche en su mesada y acatará las órdenes del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Pero antes de eso, la artista y su hijo Fede Bal se sentaron juntos en el living de Flor Peña.

“¿Tuviste miedo en algún momento?”, le consultó al joven la conductora del ciclo “Flor de equipo”. Y fue en ese momento que el actor mostró su lado más vulnerable.

Primero reveló: “Yo tengo un concepto de la muerte que no es tan común al de la gente. Siento que el morir es un paso más hacia otro lado. Eso me ayudó mucho a despedir a mi viejo. Fue un velorio hermoso”. A lo que le sumó con voz quebrada: “Lo que sí sentía es que si mi mamá se moría iba a ser un momento fuerte en mi vida porque ya no aguantaba más tantos cachetazos”.

“Terminaba de trabajar y miraba al cielo pensando ‘dame un poco de paz’”, recordó Bal, quien participó de la primera temporada de famosos cocinando en Telefé.

Recordemos que Carmen se suma a la carrera de los siguiente participantes: Andrea Rincón, Dani La Chepi, María O´Donnell, Candela Vetrano, Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa, Claudia Fontán, Alex Caniggia y Hernán El loco Montenegro.