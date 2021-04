Mariana Fabbiani se sinceró y habló sobre su extrema delgadez

Con motivo del comienzo de su nuevo ciclo de TV “Lo de Mariana”, desde este lunes a las 11:30, por El Trece, Mariana Fabbiani brindó notas a modo de promoción y, entre sus declaraciones, lo que más llamó la atención fue la j ustificación que le dio a su extrema delgadez.

Ya como tema recurrente en torno a ella en los últimos años, y seguramente cansada de que la acusen en las redes por padecer trastornos alimenticios como bulimia y anorexia, Mariana Fabbiani volvió a referirse a los motivos por los cuales es tan flaquita.

Así, fue Yanina Latorre quien dos años atrás se vio envuelta en esta acusación luego de que un maquillador de la productora Mandarina (a la cual pertenece LAM y es dueño el marido de Fabbiani) revelara que la angelita hizo referencia a la delgadez de la nieta de Mariano Mores. “Callate Yanina si sale un audio que hay, en el que hablás mal de @MarianaFabbBLOG de sus problemas alimenticios tenés que renunciar a Mandarina , doble cara que hablás de todas en los pasilllos y maquillaje”, había escrito en twitter el muchacho.

Ahora, nuevamente con la problemática expuesta, en internet empezaron a aparecer foros debatiendo sobre la salud de Fabbiani y portales de salud enojados con la prensa que la describía con espléndida figura cuando se paseaba en Punta del Este en bikini.

A horas de regresar a la pantalla para competir contra Flor Peña, la animadora fue consultada por las agresiones en las redes en cuanto a su peso y sin esquivar el tema, en diálogo con La Nación declaró: “ tengo gastritis. Me resulta terrible tener que estar aclarando esto. Soy flaca porque tengo gastritis”.

Y además acotó: “La verdad es que tengo cierta tendencia natural a bajar de peso. Cuando estoy nerviosa, adelgazo, es así. Hay gente que come por los nervios y yo, en cambio, consumo lo que como. Es cierto que hay épocas en las que si estoy nerviosa, la gastritis me molesta un poco más”.

Y si bien siempre aclaró que le gusta tener unos kilitos de más, la pandemia se los trajo. “Engordé tres kilos que me vinieron bárbaros y me pusieron en el peso que quiero estar. Pero voy y vengo con el peso. Quizás salís muy flaca en una foto y todo el mundo opina. Lo importante es estar sana, fuerte”, resaltó.

2Ahora tengo más músculos. Me enoja cuando se pone el acento en ese tema , porque, gracias a Dios, no tengo un problema de salud, pero si lo tuviera sufriría un montón, me dolería”, agregó la conductora.

Por otro lado, lejos de dejarse llevar por las críticas y los haters, la animadora se encuentra abocada a este nuevo proyecto televisivo del cual adelantó: “me voy a divertir, voy a cocinar, a jugar con la gente y charlar profundamente con los invitados, algo que me encanta. También tocaremos los temas de actualidad”.

En Lo de Mariana, Fabbiani estará acompañada por el periodista Federico Seeber, la locutora y periodista Martina Soto Pose y el chef Christophe Krywonis. Y si bien pondrá toda la carne al asador, la animadora apuesta a divertirse y traspasar la pantalla con su frescura y carisma.