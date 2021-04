Se viene el reality de Pampita y Moritán

Pampita fue elegida por un importante multimedio de los EE.UU. para protagonizar un reality show junto a su familia. Fue en el programa Implacables donde revelaron que la conductora ya firmó para grabar 10 episodios junto a Roberto García Moritán y los hijos de ambos, todo esto con el visto bueno (¿y la participación?) de Benjamín Vicuña, según Ciudad Magazine.

El panelista del ciclo de El Nueve, Gustavo Méndez repasó las repercusiones del baby shower que protagonizó Pampita junto a sus amigas: “iban a ser 40 los invitados y se iba a grabar porque ella va a tener su propio reality show”. Sobre ello confirmó: “Firmó un contrato con Viacom para Paramount+ y va a ser la primera estrella contratada y van a contar absolutamente todo”, según adelantó el periodista.

Por otra parte, Méndez contó que la producción iba a comenzar con la grabación del baby shower pero todo se suspendió porque “vino una bajada de línea de los EEUU como diciendo ‘por la ola de coronavirus paren todo’”. “El reality va a tener 10 episodios , ya se enviaron los guiones a los EE.UU., donde la empresa tiene su sede central; y están esperando que cesen las restricciones por la pandemia para retomar las grabaciones”, señaló Gustavo.

Además, el panelista afirmó que Benjamín Vicuña autorizó que sus hijos aparezcan en el reality show y no me negaron que vaya a aparecer él mismo”. Ante esta última revelación, la conductora Susana Roccasalvo no pudo evitar preguntarse “¿Qué milagros no puede realizar el dinero?”.

“Ustedes saben que ellos tienen tres hijos en común y hay que mantener los colegios, que son muy caros, las prepagas… son un montón de cosas. Y entonces, inteligentemente, ellos se unen para generar más dinero, no solamente para su beneficio sino para el de su familia. Yo lo veo estupendo”, concluyó Roccasalvo.