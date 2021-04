Flor Vigna se sinceró sobre su “definitiva” separación de Nico Occiato

Flor Vigna y Nico Occhiato hace poco decidieron apostar nuevamente al amor, incluso compartieron juntos un viaje a México. Sin embargo, la relación no prosperó y volvieron a separarse, según ella “de manera definitiva”.

En un principio, Flor contó: “ Con Nico nos amamos mucho, pero ya somos como hermanos . Éramos más amigos que novios, por eso decidimos ver qué hacemos”. Por su parte, el conductor salió a desmentir que el motivo de la separación haya sido su participación en La Academia, uno de los rumores más fuertes que surgieron cuando se confirmó la crisis.

Luego, Ángel de Brito reveló que el motivo de separación fue la “fama”, ya que ella aceptó estar en La Academia, mientras que él rechazó la propuesta porque quiere enfocarse en su carrera como conductor.

En un nuevo capítulo de la novela de amor, Vigna se sinceró y explicó varias cuestiones sobre la separación. “A veces la involución forma parte de la evolución , como para decir: ‘Bueno, me tengo que dar cuenta. Me tengo que chocar de vuelta’. ¡Pero no fue tan choque! Fue más tener buena comunicación. En esta vuelta nos comunicamos desde otro lado. Yo lo entendí mucho más a él y él mucho más a mí. Fue bueno, la verdad. A mí me gusta todo lo que pasó”, comenzó diciendo la actriz en diálogo con Hay que ver.

“Es muy difícil ser públicos. Porque nosotros somos grandes para otras cosas, pero somos re pendejos. No sabemos nada de la vida. ¿Cómo es el amor? Todo es muy difícil. A veces tenés ganas de verte un rato, de amarte un rato, y no importa si te equivocás”, concluyó.

Actualmente la actriz se prepara para participar de La Academia, la nueva apuesta de Marcelo Tinelli y La Flia, certamen en donde contará nuevamente con Facu Mazzei como compañero.

Flor Vigna y Facundo Mazzei (Prensa ShowMatch)

Por su parte, Nico Ochiatto se bajó de la competencia para continuar con su rol como conductor y para enfocarse al 100 por 100 con eso, aunque desde la productora no descartan que se sume a último momento.