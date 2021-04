Ángela Leiva pide “fuerzas y energías” a sus fans en un desesperado pedido por su manager

A pesar de los miles de usos innecesarios que las redes sociales pueden llegar a tener, hay veces que sirven para un propósito que puede ser mayor que las vanalidades en las que sus usuarios se mueven todo el día . Fue a través de este canal de reproducción masiva que Ángela Leiva hizo un pedido a sus seguidores ante una difícil situación que hoy se presenta en su vida, tanto laboral como personal.

La cantante actualmente no se encuentra en un buen momento, mientras trata de superar y acompañar a su manager, Carlos, que se encuentra en terapia intensiva . En su mensaje por las redes dejó en claro que para ella no solo se tarta de un vínculo laboral, sino que lo considera prácticamente su abuelo. Hasta lo llama “El Viejo”.

“A mi siempre me gusta contarles lo lindo que me pasa, lo que me hace feliz, pero hoy me toca contarles una noticia que me tiene muy triste hace ya varios días... la razón por la que decidí contarles es porque necesito que me ayuden a mandarle mucha fuerza, mucha energía, mucho amor a mi compañero de ruta, a mi amigo, que muchas veces hace también de abuelo... EL VIEJO como le digo yo...”, decía su mensaje en las redes junto a una foto con su manager.

La cantante posteó esta foto junto a "El Viejo".

El delicado estado de salud de Carlos

“Está en terapia intensiva hace varios días, luchando para volver a ser ese Carlos que todos conocemos, el incansable, el que está lleno de energía, el que tiene un corazón enorme, el que siempre da todo para traerme buenas noticias... ”, escribió la joven que fue la revelación del Cantando 2020, un éxito que seguro no habría conseguido sin la ayuda y apoyo de Carlos.

“Viejo querido ponete bien que tu familia y nosotros te extrañamos y te necesitamos acá, más fuerte que nunca”, agregó en el mismo mensaje.

Este golpe le llega a Ángela a solo días de haber superado en su entorno otra difícil enfermedad que tenía a toda su familia apenada. Su padre finalmente había superado el cáncer frente a todo pronóstico: “Les presento a el ganador de la batalla más grande de su vida! Este hombre es mi papá y venció a el cáncer! Te amo pa!!! valiente, héroe, nuestro orgullo gracias papito por esta alegría gracias por elegir la vida”, decía en su alegre mensaje.