Candelaria Tinelli confirmó su separación: “De novia conmigo misma”

El desamor parece haber atacado con todo a la familia Tinelli. A poco más de una semana de confirmarse la separación de Marcelo y Guillermina Valdés, la que anunció que ya no está en pareja es Candelaria.

La chica de los tatuajes había oficializado su romance con el futbolista Federico Giuliani en el mes de marzo, justo antes de que se decretara la cuarentena obligatoria en todo el país. Pero a tres meses todo llegó a su fin.

Con mucha sinceridad, Cande blanqueó su situación amorosa cuando un seguidor en Instagram le preguntó si seguía de novia y cómo llevaba el aislamiento. “De novia conmigo misma. La cuarentena la llevamos un poco así”, respondió y sumó una foto de ella jugando en el sillón con Lorenzo, el menor de sus hermanos.

La respuesta de Cande cuando le preguntaron si seguía de novia.

Al ser consultado acerca de su opinión del amor, la It girl recurrió una frase del ex líder de Tan Biónica: “Utilizo la frase de Chano: ‘Qué caros son los precios del amor’”. Y para que no queden dudas de su estado emocional, remató con una frase de Julio Cortázar: “Porque, sin buscarte, te ando encontrando por todos lados, principalmente cuando cierro los ojos”.

La cantante habló de su presente amoroso.

La historia entre Lelé y el jugador de Belgrano de Paraná tuvo como celestino a Lisandro “Licha” López, defensor de Boca Juniors y novio de su hermana Micaela. La cosa comenzó con mucha intensidad y a poco de haber oficializado el noviazgo compartieron casi un mes de convivencia en Esquel, cuando el conductor de ShowMatch y su familia viajaron a la ciudad chubutense para pasar la primera parte de la cuarentena.

De regreso en Buenos Aires, la cantante y el deportista prefirieron tomar un poco de distancia del clan, aunque finalmente las cosas no funcionaron y terminaron separados.