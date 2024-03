“Cada vez más chiquitita”: la foto Florencia Peña en bikini que se robó todos los corazones

Florencia Peña solo es de las mujeres más lindas del país, sino también de las más talentosas. A lo largo de su carrera, formó parte de interesantes y exitosos proyectos televisivos y actorales, en los que se destacó por su impronta.

Eso se traduce en los casi 6 millones y medio de seguidores que tiene en Instagram, con quienes comparte su mejor contenido. Sin embargo, en el último tiempo ya no es tan activa como antes y es muy selectivo y puntual lo que sube a sus redes, sobre todo relacionado a lo laboral y muy poco a lo persona.

Es que con el fin de evitar el “hate”, la actriz decidió disminuir las fotos y videos provocativos, sobre todo después de que cerró la etapa de Divas Play, plataforma para adultos en la que fue pionera.

La foto Florencia Peña en bikini que se robó todos los corazones. Gentileza Instagram.

Cabe recordar que ella fue la primera en cobrar en dólares por contenido subido de tono y luego se animaron otras famosas. Y, pese a que ya no trabaja con la plataforma, de vez en cuando regala estas fotos que sus fans adoran.

Así ocurrió con el reciente posteo que realizó desde Tulum, donde vacaciona en un complejo solo para adultos, en donde no está permitido el ingreso de menores de edad.

“CADA VEZ MÁS CHIQUITITA… 😜 así me siento frente a esta inmensidad, @otulumhotel. Además porque la última densitometría me dio que bajé 3 cm”, escribió debajo de sus fotos en traje de baño que se robaron todos los corazones.

La producción de fotos de Flor Peña que impactó

Anteriormente, compartió algunas fotos que hizo con revista Caras e impactó con uno de los looks que eligieron especialmente para la ocasión. Se trata de una bikini dorada, que hizo que resalte aún más el bronceado argentino de este verano. Es que cuando no estaba en el teatro, no se privó de disfrutar de la pileta o del río de Carlos Paz.

La foto de la artista acaparó todas las miradas y en pocas horas cosechó miles y miles de “likes” de sus seguidores. Además, le dejaron mensajes en los que destacaron su belleza.

“No soy lo que parezco… soy peor”, escribió al pie de la foto que eligió especialmente para compartir en sus redes. “Divas a los 50″, “Más diosa no se puede no? Mamita !”, “Belleza argentina”, “Una mujer bella, con carácter, segura y peronista”, “Soñada”, “Estás hermosa”, fueron algunos mensajes que le dejaron.