Bake Off: cómo fue la tercera temporada de la competencia pastelera

Con el final de la tercera temporada de Bake Off Argentina y la llegada de Masterchef Celebrity a la pantalla de Telefe, los fanáticos de la gastronomía se encuentran en la cresta de la ola.

El debut del programa de cocina, protagonizado por figuras famosas del mundo artístico, generó gran repercusión. Con ella, la final del programa pastelero también emocionó al país entero.

Aunque debemos admitir que se tratan de dos programas totalmente diferentes. En el caso de Bake Off, nos propone un nuevo mundo de participantes, desconocidos para los espectadores y que descubren durante todo el proceso de la competencia.

Carpa de Bake Off Argentina 2021.

Es así que cada uno va tomando su lugar entre los favoritos de la audiencia y por casualidad y no, los finalistas fueron los dos participantes más queridos por el público hasta la final.

Finalmente, fue Carlos Martinic quien se consagró como el mejor pastelero amateur del país, logrando obtener el título y un premio de un millón y medio de pesos.

El ganador de Bake Off Argentina 2021

Carlos Martinic es un pastelero amateur de Tierra del Fuego, tiene 30 años y logró consagrarse como el ganador de la tercera temporada de Bake Off.

Mejor conocido como “Carlitos”, es maestro y se dedica a la pastelería de manera amateur. Con una larga trayectoria durante el programa, donde en principio tuvo sus altibajos y más tarde ganó una fuerza inquebrantable, el pastelero ha alcanzado un nivel culinario que lo llevó a destacarse del resto de sus compañeros.

Carlos es el ganador de Bake Off Argentina 2021.

“Vengo a Bake Off para superarme a mí mismo, ese es mi objetivo. Para mí la pastelería significa una conexión con otras personas”, dijo en su ingreso al programa, algo que transmitió durante la competencia.

Está muy arraigado a su familia, lo hizo saber en varios momentos del certamen cuando habló de su madre y su abuela. Con una foto de la casa de su abuela en el bolsillo, que según él le da suerte y confianza, Carlos siguió en pie incluso en los momentos en que sus tortas se desmoronaban (literalmente).

Tal es su apego familiar que el participante representó a su familia en la final de Bake Off, donde ambos participantes debían realizar una torta de tres pisos representando su pasado, presente y futuro.

Carlos es el ganador de Bake Off Argentina 2021.

“Pensé el pasado como un tronco hablando del tronco familiar, de las raíces, de mi árbol genealógico”, comenzó, guiando a los jueces y explicando lo que inspiró a cada paso de la torta.

“De todo ese pasado yo rescato muchas cosas, soy un fanático de hurgar en el pasado y reencontrarme con mis raíces. Hay una frase que me identifica mucho que dice ‘El pasado es el maestro del futuro”, no podemos construir nuestro futuro si no conocemos nuestro pasado”, concluyó.

Más tarde representaría en su presente un atardecer de su ciudad y en el futuro montó un libro abierto, listo para ser escrito.

Carlos ha alcanzado un nivel de dedicación, compromiso y conocimiento durante la competencia que se ha hecho latente durante estas semanas. Hoy, como mejor pastelero amateur del país, decide que destinará su premio a emprender en la pastelería y forjar un futuro en esta pasión.

“Primero vamos a relajar un poco, y después invertir en algún tipo de emprendimiento en cuanto a la pastelería. Dedicarme y perfeccionarme, somos amateur por lo que tenemos que estudiar. La pastelería va evolucionando todo el tiempo.”

Las cualidades de sus participantes

Esta temporada fue muy diferente para los espectadores. Principalmente porque, después de la polémica que se vivió en la segunda temporada en su final, esta temporada resultó ser muy amena y tranquila.

Sin polémicas ni conflictos entre sus participantes, podemos destacar que esta última y tercera temporada fue muy agradable de compartir y ver en familia.

En sus comienzos, muchos se preguntaban qué ocurriría con Bake Off después de la polémica que se vio envuelta con la final que llevó a Samanta Casais y Damián Pier Basile a competir.

Participantes de todas las edades, profesiones y orígenes se encontraron en esta tercera temporada.

En principio, Samanta había sido elegida como mejor pastelera amateur, aunque más tarde se filtró información de que, en realidad, la joven no era pastelera amateur y tenía habilidades en la pastelería, algo que rompía con uno de los requisitos más importantes de la competencia.

Fue tal el hecho que Christophe Kywonis, quien era productor del programa y fue apuntado por muchos como el responsable de no estar al tanto de esto, decidió retirarse de la competencia, tanto de pastelería como de Masterchef, y mantenerse lejos de las pantallas.

En cuanto a la final, Damián Basile fue declarado ganador, quien en principio había quedado en segundo puesto. Algo que el pastelero no dudó en remarcar durante el transcurso de esta tercera temporada, cuando directamente no fue invitado a participar en ninguna gala y, en su lugar, asistieron Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa.

Sin embargo, esta tercera temporada resultó ser totalmente diferente. Participantes de diferentes partes del país, de todas las edades y todas las profesiones.

La final se disputó entre Facundo y Carlos, los dos favoritos del público.

Desde taxista y contadores, hasta arquitecto y estudiantes, todos se reunieron en la carpa de Bake Off para postularse como el mejor pastelero amateur del país.

Aunque fue diferente porque se trató de una temporada familiar, los participantes no generaban polémicas, los jurados establecieron un papel mucho más amistoso con los participantes e incluso ellos se convirtieron en amigos antes que en rivales.

En cuanto a la competencia, por momento se volvía muy complejo decidir quién era el pastelero que debía abandonar la carpa semana a semana. Los niveles culinarios se encontraban bastante parejos al principio, algo que no sucede siempre y que a lo largo de la competencia se fue volviendo cada vez más difícil de decidir.

La relación con el jurado

Esta tercera temporada resultó ser, en gran parte, la favorita del público debido a la relación que el jurado estableció con los participantes. Principalmente lo vemos en Damián Betular, quien más que jurado resultó ser un compañero incondicional para los pasteleros.

Por su parte, Dolly Yrigoyen y Pamela Vilar también encontraron sus momentos para darle a los participantes sus consejos, advertencias y conocimientos a la hora de llevar adelante una preparación. Y mucho más cuando recreaban recetas de ellos mismos.

Los jurados de la competencia forjaron una amena e íntima relación con los participantes.

Aprendieron mucho unos de otros, los competidores tuvieron la oportunidad de exprimir los conocimientos de los tres mientras que el jurado era testigo de la evolución de cada uno de los protagonistas de esta temporada.

Colorido, alegre y emotivo, la carpa de Bake Off se convirtió en algo más que una competencia. Los participantes mostraron su costado más humano, se enojaron, se emocionaron y se alegraron de sus logros, a la par de sus jurados.