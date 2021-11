Una inesperada visita coronó la noche de Bake Off, ¿qué dijo Damián Basile, el ganador de la segunda temporada?

La última semana de Bake Off ha comenzado y con ello vienen un mar de sorpresas. En la jornada del lunes, los participantes vivieron un emotivo momento recordando a sus seres queridos y teniendo un encuentro a través de fotografías en la carpa.

Sin embargo, la noche de ayer trajo una visita muy inesperada que, además que sorpresas para los participantes, despertó la indignación de algunas personas.

En la noche de desafío técnico del martes, Georgina Barbarossa se hizo presente en las cocinas de Bake Off para dar aliento a los pasteleros y despedir al séptimo participante de la competencia.

La ex competidora de Masterchef Celebrity apareció sorpresivamente junto a Paula Cháves y acompañó durante toda la noche a los participantes que se esmeraban por conseguir su puesto en la final.

Después de realizar un mini desafío, donde los participantes tenían que hacer una mariposa con masa de panqueques, los pasteleros amateurs tuvieron que realizar una torta de chocolate criminal.

Tras ver la receta y poner manos a la obra en el nuevo desafío, la invitada especial se hizo presente en la carpa.

“Estoy concentrada, miro así, ¡Georgina Barbarossa!” exclama Kalia sorprendida. Todos se sorprendieron cuando la actriz entró en la carpa.

Hernán fue el último eliminado y los participantes se esmeran para llegar a la final del domingo.

“Yo vengo a hacerles el aguante, porque si les doy tips míos…”, exclama la ex participante del programa de cocina. “Todo lo que yo les diga no me hagan caso.”

Y aunque la actriz dio algunos tips de cómo debían montar la torta y recibió con calidez a cada uno de los participantes en sus islas, cuando el desafío terminó, Georgina salió de la carpa para darle paso al jurado.

Finalmente, Hernán fue el eliminado de esta segunda jornada de Bake Off, dándole paso a los seis semifinalistas que esperan llegar a la eliminación del domingo.

¿Qué ocurrió con el ganador de Bake Off?

La segunda temporada de la competencia pastelera fue mucho más polémica de lo que, hasta ahora, ha resultado ser esta edición. Aunque el ganador resultó ser Damián Pier Basile, recordemos que no fue en primera instancia y se consagró como el campeón en un ballotage obligado por el público.

En la edición de 2020 de Bake Off, tuvo lugar una polémica en la final por acusaciones de fraude en torno a Samanta Casais, la otra finalista. En primera instancia, ella sería la ganadora del certamen, aunque finalmente el jurado -integrado en ese entonces por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar- decidió hacer una nueva final que consagró a Damián como el mejor pastelero amateur de Argentina.

Tweets de Damián Basile.

En ese marco, muchos se preguntaron por qué el ganador de la última temporada no se ha hecho presente en la carpa de Bake Off durante esta edición, y si participaron Gastón Dalmau y Georgina.

“Todo bien con Georgina, pero mi hijo está indignado porque no te invitaron: ‘Mamá, ¿por qué no invitaron a Dami que sabe de pastelería y podía ayudarlos de verdad?’”, le consultó una seguidora de la red social del pajarito. La respuesta de Basile fue contundente: “Porque me odian”, junto a un emoji de risa y otro de besos.

Tweets de Damián Basile.

Además, más tarde agregaría en los comentarios a ese mensaje que tampoco estará en la última gala para entregar el trofeo.

En otro tweet, en donde una usuaria preguntaba: “¿Cómo que no invitaron a Damián? Literal es el último ganador de Bake Off, no sé qué tiene que ver Gastón con todo esto”, el ganador respondió: “Literalmente les chupa un huevo y no les suma nada mi presencia se ve”, fue la respuesta sin filtro del joven.