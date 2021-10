Gastón Dalmau dijo presente en “Bake Off” y cumplirá su sueño de trabajar junto a Damián Betular

Con el correr de las galas varios participantes de “Bake Off” han ido abandonando la carpa, pero este martes los pasteleros que aún continúan en carrera recibieron una inesperada visita y es que Gastón Dalmau acudió al certamen para ayudar a los pasteleros en su desafío técnico del día.

Con aplausos en el estudio el reconocido ganador de la última edición de “Masterchef Celebrity” fue recibido por todos los presentes, incluidos los miembros del jurado Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen.

“Nos vamos a ir, pero estuvimos pensando que están muy demandantes. Nosotros no nos podemos quedar, pero trajimos a una persona que queremos mucho. Actor, ganador, amigo de la casa, y para mí, casi socio”, fueron las palabras con las que Betular presentó a Dalmau.

“La pastelería era lo que más me gustaba”, expresó el actor en un comentario que fue corroborado por el jurado de Masterchef, quien expresó que era lo mejor que elaboraba. Luego de que cada concursante tuviera a mano sus ingredientes, fue el propio Dalmau quien dio inicio a la prueba: “Pasteleros, pasteleras, preparados, listos... a hornear”, pidió el ex “Casi Ángeles”.

El paso del artista por el certamen de pastelería no es casualidad, ya que esta semana fue confirmado como nuevo host digital de “Masterchef Celebrity 3″, un rol que el joven no quiso desaprovechar, ya que significaría su vuelta a la pantalla chica y su incursión en otras plataformas en la que el actor todavía no se ha lanzado. Además cumplirá su sueño de trabajar con el Betular, aunque no será en un emprendimiento culinario, como bromearon en la edición en la que Gastón salió campeón. Cabe recordar que en la primera temporada la host digital fue Flor Vigna, mientras que en la segunda fue Federico Bal.

Los participantes confirmados en este nueva edición son Catherine Fulop, Gastón Soffritti, Denise Dumas, Paulo Kablan, Tití Fernández, la deportista olímpica Paula Pareto, Mery del Cerro, Joaquín Levinton, Anamá Ferreira, Luisa Albinoni, Juariu, La Tigresa Acuña, Denis Dumas y Charlotte Caniggia, que serán evaluados por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.