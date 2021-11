La insólita salida de tono de Charlotte Caniggia en Masterchef Celebrity 3: “Vine a cerrarle el c… a muchas personas”

Este lunes se emitió la tercera temporada de “Masterchef Celebrity″ y en el comienzo del certamen, Santiago del Moro presentó a los 16 concursantes que competirán para unirse a Claudia Villafañe y a Gastón Dalmau como uno de los ganadores del reality.

Uno de esos participantes es Charlotte Caniggia, que tras la controvertida participación de su hermano Alex en la edición anterior, busca hacerse un nombre como una de las mejores participantes que han pasado por las cocinas más famosas del país.

Una vez que el conductor la presentó, la joven ingresó a los gritos y frente a cámara reveló el particular motivo por el cuál ingresó a Masterchef Celebrity 3: “Me animé a esto para cerrarle el c... a muchas personas”, exclamó la hija de Mariana Nannis.

Luego llegó el momento de comenzar a cocinar y el azar hizo que en el día del debut les toque a ocho concursantes, que se dividieron en dos equipos, rojo y azul, y cada uno debió realizar el menú de un día completo de un crucero.

Mientras realizaba su preparación, Del Moro apareció en su isla y le preguntó si su hermano la aconsejó antes de unirse al programa: “Me dijo que la rompa. Me dio algunos tips porque él la rompió”, aseguró Charlotte, que al igual que Alex llevaba puestas unas gafas de sol, las cuales prometió quitárselas.

Recordemos que el joven fue uno de los mejores concursantes en la segunda edición del reality, pero en instancias finales decidió no presentarse en una gala de eliminación y fue descalificado. “¿Qué dicen que me eliminaron? ¡Esta me eliminaron! Renuncié. ¡Esta voy a cocinar, no cocino más! Ahora me toco la pi... los huevos, me hinché las pelotas, el Xela se hinchó las pelotas”, expresó Alex cuando estaba en contacto con Twitch y lo reiteró bien claro: “Renuncié a MasterChef, qué dicen que me eliminaron, ésta que me eliminaron. Renuncié, no cocino más”.

Finalmente, tras las primeras devoluciones, el jurado dio por ganador al team compuesto por La Peque, Tigresa, Gastón y Tití. Por otro lado, el otro equipo compuesto por Charlotte, Luisa, Catherine y Kablan obtuvieron el delantal gris.