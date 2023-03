Araceli González recordó su pasado con una foto en traje de baño y sorprendió a sus fanáticos

Si se trata de actuación y de mujeres icónicas de la televisión argentina, Araceli González es una de ellas. No existe argentino que no la haya visto actuar en alguna que otra película o serie de televisión y su rostro es inigualable e inconfundible.

Araceli González. Foto: Instagram

Como muchas de las mujeres que comparten el rubro de la actuación y el modelaje, también ha logrado convertirse en un estilo de influencer y, a través de sus redes sociales, muestra distintos productos como también las actividades que realiza diario.

Araceli González, actriz.

En esta ocasión, la famosa modelo compartió en su feed una publicación que se llenó de likes en pocos minutos porque recordó una hermosa etapa de su pasado. Nacida para modelar, la morocha se mostró con varios años menos y en una pose muy simple con la que mostraba un traje de baño de colores claros.

TBT de Araceli González.

En la caja de descripción Araceli agregó: “Revista 7 días! Me enviaron esta foto hacia mucho que no la veía! 15 años. Mis comienzos . Playa de Pinamar”. Obviamente los comentarios de sus seguidores y fanáticos de toda la vida no faltaron y se expresaron en las redes.

La foto retro en bikini que hizo estallar el Instagram de Araceli González

En meses de pandemia, aislamiento y redes sociales, Araceli González sorprendió a sus más de 1.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram al mostrar una foto retro en la que se la ve posando en bikini en una playa.

Araceli González (Web)

En la foto que publicó la actriz de 53 años a través de su red social, se la ve en sus inicios en el modelaje, en la década del 90?, luciendo un cabello muy corto y una bikini de dos piezas blanca y negra. “¡Los 90! #PDE”, escribió Araceli en la publicación, según Contexto Tucuman.

TBT de Araceli González.

En tan solo un día, la publicación tuvo casi 25 mil “me gusta” y sus seguidores escribieron cientos de comentarios halagadores. “Nadie te igualó Ara sos la mujer más bella de la Argentina”, “Ese corte te simboliza”, “Fuiste, sos y serás siempre una diosa”, comentaron algunos de sus fanáticos.