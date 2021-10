El fuerte apoyo de Flor Torrente a su hermano Toto luego de que confesara que fue abusado a los 7 años

Este sábado, en el programa de Andy Kusnetzoff “PH Podemos Hablar” se vivió un momento especial cuando Toto Kirzner confesó que, cuando tenía 7 años, fue abusado por un hombre que trabajaba en el barrio privado donde vivía.

La conmoción fue tal que, tanto de los invitados al programa de Telefé como los espectadores, se paralizaron con el relato del joven actor quien dijo que hablarlo con sus padres lo liberó y le quitó dolor.

Araceli González compartió un emotivo posteo en sus redes en donde apoyó la decisión de su hijo, fruto de su relación con Adrián Suar, y dijo que el amor, la contención y el acompañamiento hicieron posible la felicidad de su hijo.

Emocionada por la decisión de su hermano, Flor Torrente no se quiso quedar afuera y también le dejó a Toto dulces palabras de amor y comprensión junto a una vieja foto en dondo los hermanos aparecen juntos y dormidos: “Siempre fuiste un niño especial, desde el instante en que te conocí. Bajaste en ese ascensor con ese gorrito de tela celeste y unos ojos que decían muchísimas cosas desde la inmensidad del silencio”, comenzó diciendo la influencer.

Luego agregó: “Yo tenía 10 años, y recuerdo que esa mirada me penetró. Siempre supe que me enseñarías muchas cosas, pero te juro que me enseñaste muchas más de las que pensé”.

Para finalizar la modelo sumó: “Te amo con todo mi ser, no podría decir cuánto, pero sí con cada pedacito de mis cuerpos. Somos una gran familia, con nuestros defectos y virtudes, con nuestras emociones e historias. Los amo y me siento muy agradecida de la familia que elegimos”.