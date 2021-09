Ángel de Brito liquidó a Luciana Salazar al decir que “baila en celo” y ella le respondió: “Me saqué la remera para...”

Días atrás, Ángel de Brito criticó a Luciana Salazar al decir que “baila en celo” y esto no cayó muy bien en quienes lo escucharon. El jurado de Showmatch La academia comentó que no le gusta que la modelo siempre este en el papel de sexy o “femme fatale”. Luego, ella dio sus explicaciones sobre la última coreografía en la que se sacó la remera y quedó en corpiño.

En el último ritmo de La Academia en el que la consigna es bailar “una que sepamos todos”, Luciana y Jorgito Moliniers bailaron “Me siento mucho mejor” de Charly García, pero por el puntaje bajo que sacaron están al borde de abandonar el programa.

Es que en plena coreografía la vedette se sacó la remera chiquita que llevaba puesta y quedó en corpiño. Esta no es la primera vez que Luciana tiene algún momento sensual en su coreografía, por lo que De Brito no se contuvo y lanzó: “Siempre baila como en celo”.

“Cuando me saqué la remera, en realidad quería reflejar a cuando estás en un recital y están todos sacados y las chicas están en corpiño. Yo quería eso. Quería tirarme, como si estuviera en un recital”, explicó Luciana Salazar en La Previa de La Academia y le respondió a De Brito, quien no interpretó el baile.

“Cuando me tiré ante el supuesto público, con los chicos que me acompañaron y que me saqué la remera, es para reflejar lo que a mí me transmite esa música, como que me dan ganas de hacer eso, de revolear la remera, de que se arme. Eso se lo pedí a Majo para que lo ponga”, cerró Luciana Salazar.