En su debut en Showmatch, Luciana Salazar explicó la polémica foto con su empleada doméstica

Hace algunas semanas y en medio de la pandemia por el coronavirus, Luciana Salazar salió de compras con su hija y una empleada doméstica a un reconocido supermercado y, las redes sociales criticaron a la rubia por usar a la mujer solo para empujar el carrito.

El responsable de la imagen fue un seguidor de Yanina Latorre quien a través de su cuenta de Twitter comentó: “Luli ayer en Nordelta, la abanderada de los tuits contra los gobiernos, y la injusticia social y económica”, comenzó diciendo el irónico posteo y luego Latorre definió con: “Che, Luciana, ¿no podés empujar vos el carrito?”.

Como era de esperar el tuit explotó en las redes sociales y todos comenzaron a opinar y a criticar a la ex de Martín Redrado.

Sin mucho para decir, Salazar respondió compartiendo el comentario de una psicóloga que la defendía y que decía: “Me detuve unos minutos a leer la nota al pie y los comentarios de la gente. Casi todas las mujeres hablando mal, insultando, juzgando, etc. Creo que nadie pudo ver que ella es una mamá (como cualquier otra) con una nena haciendo las compras. Los que son padres con hijos pequeños entenderán bien qué es ir al supermercado con los niños. ¿Está mal ir acompañada? ¿No es bien visto recibir ayuda? ¿Qué es lo que molesta verdaderamente de esta foto?”.

Pero a pesar del tiempo pasado, la noticia no fue olvidada y, en su debut en “ShowMatch: La Academia” (El Trece) Luciana Salazar fue consultada por ese episodio.

La panelista Maite Peñoñori de “LAM” (El Trece) habló con Salazar y le preguntó cómo había recibido las críticas en redes y de algunas panelista del programa, como el caso de Yanina Latorre que también opinó al respecto: “Mucha mala onda. Primero y principal: no lleva ella el chango. Estamos en la cola las dos. Y están felices de tener uniforme porque no manchan la ropa. Me agradecen”, comenzó diciendo la mediática, luego remató: “Es una estupidez. El que lo piensa es porque tiene esa mentalidad. ¿Los médicos y los que trabajan en portería están estigmatizados?”.

Luego de la nota y en el piso de “Los ángeles de la mañana”, Latorre no se quedó callada y volvió a decir: “Yo necesito hablar de la empleada de Luciana Salazar. Sinceramente, Luli, no aclares que oscurece. ‘No estaba llevando el chango’. ¿Para qué llevás compañía? ¿Para mostrar que sos una señora rica? Al pedo. ¿Para demostrar que no tenés nada que hacer? Porque en ese momento no laburabas. Y vas con una empleada escoltándote. Y cuando dijo: ‘ellas usan uniformes porque son felices’. Yo dudo que una mujer en sus cabales elija eso”, señaló Latorre enfurecida con la situación.

“¿Vos cuando vas al super te ensuciás? Si se te vuelca un yogur, vas y la lavás. Yo no ando con uniforme rosa y cofia para no ensuciarme. Una cosa es una señora que te ayuda en tu casa, que yo tengo y tengo más de una y no reniego. Y otra cosa es tenerlas casi como esclavas”, manifestó y agregó: “Ninguna persona está feliz en ponerse eso. En mi casa cuando hay limpieza general se ponen ropa cómoda de faena, como me pongo yo. Pero terminan, se bañan y usan ropa normal. Rosa no va al supermercado así. Va con jeans. Y va con Diego”, finalizó la rubia visiblemente molesta por la situación.