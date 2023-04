Andrea Rincón se tomó muchas fotos con un súper escote naranja flúor que dejó ver su delantera

Andrea Rincón generó revuelo en las redes sociales al subir una foto que dejó sin aliento a sus más de 1.2 millones de seguidores. La morocha de 38 años posó con un conjunto de top y pantalón naranja que resaltó su voluptuosa delantera y su espectacular escote.

La imagen no pasó desapercibida para nadie, y los elogios hacia su cuidada figura no tardaron en inundar los comentarios de la publicación. Los usuarios no dejaron de destacar lo impresionante que se veía Andrea, quien ha demostrado que el cuidado del físico es una tarea que no tiene edad.

La modelo posó con un súper escote fluorescente.

La modelo, que ha pasado por momentos difíciles en su carrera, ha sabido reinventarse y renovarse a lo largo de los años. Hoy en día, se encuentra en un momento de plenitud y se muestra más segura y sensual que nunca.

Andrea Rincón sigue siendo una de las mujeres más hermosas y deseadas de la industria del entretenimiento en Argentina. Con su figura curvilínea y su envidiable estilo, la actriz y modelo se ha convertido en un verdadero icono de la moda y la belleza.

Andrea Rincón se pronunció sobre el caso de Jey Mammón

El escándalo continúa en el mundo del espectáculo a raíz de la denuncia contra Jey Mammon. Tras tres semanas desde que se conociera la noticia, el tema sigue generando una grieta en la industria del entretenimiento.

Una de las que ha hablado sobre el tema ha sido Andrea Rincón. Cuando le preguntaron por Jey Mammon, su reacción fue contundente y algo escueta. “Claro que sí. Sí, hablé”, expresó la actriz sin dar más detalles.

Cuando le preguntaron por el estado de ánimo del músico denunciado, ella se limitó a decir: “Mal, ¿cómo va a estar?”. Poco después, la actriz abandonó abruptamente el móvil y no quiso hablar más sobre el tema.

Jey Mammón se va del país.

Karina Lavícoli fue quien sacó su lado más ruda con Rincón: “Otra, querer tapar el sol con las manos, con todo el cariño que le tengo a Andrea. Se pudo haber corrido de la presentación de ATAV y haber dicho: ‘La verdad, él está pasando por un mal momento, y yo también. Le creo, lo quiero y es mi amigo’”.