Alex Caniggia debutó en “Polémica en el Bar” y Chiche Gelblung explotó: “Este pibe representa lo peor”

Tras su participación en “Masterchef Celebrity 2″, Alex Caniggia fue uno de los nombres más fuertes de los medios nacionales a principios de este 2021. logrando una gran popularidad y cariño enorme por parte de la audiencia. Luego de haber renunciado en las instancias finales del reality, el mediático desapareció del centro de la escena hasta este miércoles, día en el que se incorporó a “Polémica en el Bar” como miembro fijo del staff.

“La idea de sumarlo es que sea parte de la mesa. Viene de un éxito impresionante. Que debata y que aporte su chispa de locura”, contó días atrás Gustavo Sofovich, productor del ciclo.

Por su parte, Mariano Iúdica, ni bien comenzó el programa, anunció a Alex, pero quien entró no fue él sino Roberto Peña, logrando una soberbia imitación del hijo de Mariana Nannis. Mientras el cómico realizaba su trabajo, ingresó el verdadero Caniggia, quien fiel a su estilo irrumpió a lo grande, mientras que los miembros del panel lo recibieron con buena onda.

A modo de chiste, Chiche Gelblung lo calificó como un “pibe que representa lo peor de la cultura popular”. “La cultura nueva y la juventud es la que manda”, exclamó el hijo del Pájaro Caniggia, a lo que el periodista le reclamó: “Y son los que se vacunan porque a nosotros, los viejos, no nos vacunan”.

“Hay siete millones de viejos, como yo, que no tenemos la segunda dosis y siguen vacunando pendejos”, siguió Chiche “Yo no me vacuno igual. No me voy a vacunar”, le aclaró el influencer. Ante esto, Gelblung intervino y remarcó que no cree que sea correcto dar ese mensaje en televisión: “Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje. Cada uno tiene libertad de hacer con su cuerpo lo que quiere, pero no podés hacer un mensaje popular anti vacuna”, expresó.

Los compañeros del periodista defendieron la postura de Alex, asegurando que solamente había manifestado su decisión personal y que no estaba alentando a que la población no se vacune.