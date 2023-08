No se salvó uno: Alfa y Flavio Mendoza tuvieron un fuerte cruce que salpicó a Marcela Tinayre

Walter Santiago, conocido por su paso en Gran Hermano como Alfa protagonizó un terrible escándalo en las últimas horas. Cuando volvía manejando de un evento en Chivilcoy, le hicieron un test de alcoholemia que dio positivo.

Ante esto, las autoridades le retiraron a Alfa su licencia de conducir y le pusieron una multa que se cree, rondaría los 170 mil pesos.

Allfa y Flavio Mendoza se cruzaron en vivo.

El resultado del ex Gran Hermano arrojó un 0,6% de alcohol en sangre y su carnet será retenido por seis meses. Horas después de vivir esto, rompió el silencio en Polémica en el Bar, programa que conduce Marcela Tinayre.

Pero antes de eso, sus compañeros en este programa bromearon en vivo, logrando la furia de Alfa. “Vos no hables hoy, que estás en penitencia”, le dijo Marcela Tineyre, entre risas.

“¡Borracha! Cállate, borracha”, disparó Flavio Mendoza en vivo. “No, para nada. No te lo permito”, le respondió Alfa, a quien le iba cambiando el rostro con el pasar de los minutos.

“Ah, ¿no te permito? Y casi te sacan el auto”, retrucó el productor teatral. “No me sacaron el auto, ya lo voy a explicar”, intentó defenderse Alfa. Acto seguido, cruzó a Flavio Mendoza: “Pará, ¿Yo dije que está bien lo que hice?”. “No, pero no te justifiques. Es mejor que digas ‘tienen razón’”, analizó el ex Bailando.

De inmediato, Alfa siguió hablando mientras Tinayre intentaba frenarlo: “Momentito. Cometí una infracción de tránsito, estoy diciendo que...”. “¡Pará, Alfa! ¡Hablas arriba mío y no te entiendo un carajo!”, pegó el grito la hija de Mirtha Legrand.

El descargo de Alfa tras dar positivo en alcoholemia

“Fue una infracción de tránsito totalmente normal, no soy ningún asesino, no soy borracho, no estaba drogado. Lo único que hice fue tomar una copa de vino Malbec y cuando vino Karina para brindar tomé una copa de champagne. Apenas la tomé, como era tarde y al otro día estaba invitado en la radio, me voy al hotel. Cuando salgo de la casa del dueño de la disco, estaban esperando los de alcoholemia. Soplé y me dio 0,6″, comenzó su relato Alfa.

“Me bajé del auto, otra persona condujo el auto y el miércoles la mañana tengo que ir al juzgado de Chivilcoy a solucionar lo de la multa. No zafé nada, me retuvieron la licencia. Tengo el acta y puedo circular por siete días. Estoy arrepentido”, sentenció.

