Corrieron a Alfa de “Polémica en el Bar” y explotó en las redes: “No existe”

El tan esperado regreso del programa “Polémica en el bar” a la pantalla de América trajo consigo el debut como panelista de Walter “Alfa” Santiago, uno de los participantes más controvertidos en la historia de “Gran Hermano Argentina”.

Sin embargo, en las últimas horas, Alfa ha vuelto a ganarse ese título con su reacción ante la decisión del programa de apartarlo temporalmente del aire.

Aunque el formato del programa argentino se basa en debates en la mesa, durante las primeras emisiones fue evidente para los espectadores la tensión palpable entre Alfa y los demás miembros del panel liderado por Marcela Tinayre.

Esta grieta terminó alejando al ex concursante de “GH” del programa temporalmente, y estuvo ausente en las últimas emisiones.

La decisión no fue bien recibida por el polémico personaje, quien nunca evita una pelea y no dudó en dirigirse al programa a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, compartió un artículo titulado: “Polémica sin Alfa, apagón a América”.

El polémico personaje fue corrido temporalmente de "Polémica en el Bar"

Pero eso no fue todo. La publicación, que también se puede ver permanentemente en su perfil, incluía el siguiente mensaje: “Polémica en el Bar sin Alfa es como Showmatch sin Tinelli, no existe”. Esta fuerte declaración, comparándose con el CEO del canal, generó revuelo en la plataforma digital.

Alfa nunca tuvo una relación sana con el panel

La actitud conflictiva de Alfa en “Polémica en el bar” también fue tema de discusión para la conductora del programa, quien reconoció en una entrevista con La Once Diez que el panelista la “irrita mucho”: “Hay días en los que él me saca de quicio y otros en los que va mejor. Pero debo admitir que cada día me agrada más”, aseguró Tinayre.

Alfa, ausente de "Polémica en el bar". (Captura El Trece)

La relación entre Alfa y el resto de los panelistas continúa siendo un punto de tensión en el programa. Las diferencias de opinión y los roces constantes han generado una dinámica explosiva en la mesa de debate. A pesar de esto, Alfa sigue siendo una figura polémica y no teme expresar su punto de vista de manera contundente.

El futuro de Walter “Alfa” Santiago en “Polémica en el bar” aún es incierto. Su regreso al programa dependerá de cómo se desarrollen las interacciones con el resto del equipo y si logra encontrar un equilibrio en sus intervenciones. Mientras tanto, los espectadores estarán atentos para presenciar los próximos capítulos de esta polémica en la pantalla chica.

SEGUÍ LEYENDO