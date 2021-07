Brian Parkinson completó el rosco y se consagró como ganador de “Pasapalabra”

En la tarde noche de este miércoles se vivió un emocionante momento en “Pasapalabra”, el ciclo conducido por Iván de Pineda, al coronar a su primer campeón desde que el programa se mudara al canal Telefe.

Tras participar en 53 programas y llevarse muchas frustraciones en la instancia final del rosco, Brian Parkinson se consagró como ganador absoluto del show televisivo y se llevó el pozo acumulado de $1.760.000.

El concursante tuvo un arranque soñado al superar sin pausas cada una de las letras que le tocaban. De esta manera consiguió, con una seguidilla de 21 respuestas correctas sin interrupción, llegar con suspenso en la última palabra, que contenía la letra Z, y que resultó ser “caparazón”, aunque Brian dijo “Coraza”, respuesta que también era válida.

“No lo puedo creer… es increíble”, comentó el joven que al contestar de manera correcta golpeó la mesa totalmente exaltado, desahogándose luego de haberlo intentado durante tanto tiempo.

“Sos la persona que más veces jugó al rosco en este programa”, le aclaró De Pineda. Mientras, Brian no dejaba de mirar el papel con su rosco escrito. “¡Caparazón valía también!”, se asombró, para luego reírse y pedir: “¿Me lo puedo llevar?”.

Brian e Iván de Pineda festejan. (Fotograma Telefe)

“Felicitaciones. Sos un gran campeón. Estoy muy contento por vos. Te lo mereces”, le dijo el conductor, que con barbijo mediante, se abrazaron. “Es increíble. Voy a extrañar mucho venir. Vos sos un fenómeno. Gracias a todos”, agradeció el flamante campeón.

Esto no fue todo, porque tanto conductor como participante se percataron que la contrincante no tenía ningún error y de hacer las cosas bien podría quedarse con el rosco. Tras unos minutos de juego, Gabriela falló y ya no hubo dudas, Brian Parkinson era el rotundo ganador.

De esta manera, Brian se sumó a la lista de ganadores del prestigioso concurso. Diego Aira (ganó 1.615.000 pesos), Martina Barraza (1.340.000 pesos), Camilo Rubio (1.940.000 pesos) y Horacio Moavro (300 mil pesos), el primer vencedor. Todos ellos se coronaron cuando ciclo salía todas las tardes en la pantalla de El Trece.