Sofía Jujuy Jiménez rompió el silencio y habló del violento audio en el que Horacio Cabak le dice “zorrita”

En las últimas horas se viralizó un audio en el que Horacio Cabak se refería a Sofía “Jujuy” Jiménez como “zorrita” y se burló de la falta de experiencia de la joven como conductora. El mensaje de audio es de enero/febrero cuando ambos trabajaron juntos en América. La modelo decidió hablar del tema y confesó que lo trató en terapia.

Cabak le envió el mensaje de voz a otra persona en el verano y ahora se viralizó. Ambos compartieron la conducción del programa Informados de todo, pero la participante de Showmatch La Academia no tuvo una muy buena experiencia, ya que no logró entablar una relación laboral con su compañero de trabajo.

“Ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo porque yo soy el único que te está cuidando al aire y no te das cuenta. Son muchas actitudes que está haciendo. Zorrita. Pisar, meterse en el medio de una nota, preguntar pelotudeces”, dice Horacio Cabak en el audio que salió a la luz.

¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”, cierra el mensaje de voz.

Al respecto, Jujuy habló en Nosotros a la mañana donde le preguntaron por el mensaje de su excompañero y la modelo fue sincera al referirse al tema.

“Habla de un nivel de agresividad. No está nada bueno. No me sorprende porque era algo constante. No entiendo por qué sale ahora tampoco porque la verdad que para mí no deja de ser un tema cerrado”, comentó la joven.

El cruce entre Cabak y Jiménez comenzó en el verano. (Fotograma América/ El trece) La Voz

“Se vio al aire que me era difícil”, dijo angustiada. “No quiero hablar más de él porque para mi es un tema cerrado. Lo trabajé en su momento en terapia, pero por supuesto que me angustia porque es horrible querer hacer tu trabajo y que no te permitan hacerlo”, agregó Sofía Jiménez.

“Es una persona que me duplica en edad. Si yo estoy empezando. Yo no le pedí ese trabajo a nadie. A mí me llamaron para hacer una conducción, al igual que él. Era una dupla, se jugaba de a dos. Es un tema muy difícil”, se lamentó Jujuy.