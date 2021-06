Alex Caniggia no se presentó y fue eliminado de “Masterchef Celebrity 2”

Finalmente se transmitió el capitulo más esperado de “Masterchef Celebrity 2″, en donde se confirmaba lo que ya se había filtrado hace unas semanas, la descalificación de Alex Caniggia. Al comienzo de la gala de eliminación de este domingo, Santiago del Moro presentó al jurado y a los participantes y recalcó que había una ausencia: “Falta alguien esta noche, falta Alex”, sostuvo el conductor del reality, sin darle vueltas al asunto. Y explicó: “No ha llegado a la gala de eliminación por cuestiones personales”.

En ese momento no se dio ningún indicio sobre el futuro del mediático, sin embargo la decisión ya estaba tomada, solo dejaron que todo continúe y esto se pudo ver en el debate del jurado, previo a anunciar el peor plato: “tengo el título de la noche... 5 mollejas y un funeral”, fue la expresión que utilizó Germán Martitegui.

En una noche accidentada, todos los participantes prepararon mal su plato, que consistía en una reversión de mollejas al verdeo con papas noisette. Después de la visita al mercado, todos se pusieron en marcha. Al finalizar el tiempo predeterminado para la elaboración, Sol Pérez, María O’Donnell, Gastón Dalmau, Candela Vetrano y Claudia Fontán conformaban los 5 participantes en competencia (Georgina Barbarrosa fue la mejor de la semana y miraba desde el balcón) y presentaron sus platos.

“Si hay alguien de todos los que estamos que se va esta noche, soy yo”, aseguró O’Donell, quien fue la que recibió la mas dura de las devoluciones. Por último, el jurado llamó a todos los participantes al frente, ya que argumentaban que los cinco tuvieron los mismo problemas, lo que aumentó las expectativas de los concursantes y de los televidentes, por la decisión final.

“El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es... ¡Alex Caniggia!”, anunció Damián Betular, para sorpresa de los participantes.

Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó y no hay ninguna causa que lo justifique como en otros casos. Cuando alguien no se presenta en una gala de eliminación sin causa tiene que abandonar el certamen”, dijo muy serio Germán.

"Masterchef Celebrity 2" momentos previos a la descalificacion de Alex Caniggia captura

“Más allá de todo tuvo un camino interesante. Me hubiese encantado que viniera, me queda un gustito amargo para festejar todo lo que hizo hasta hoy”, agregó Donato de Santis sobre el hermano de Charlotte.

“Respiren, porque los 5 platos estaban para irse, recapaciten porque mañana empiezan una semana nueva y les vamos a exigir el doble de lo que les exigimos hoy” les dijo Betular.

Finalmente, Martitegui tomó la posta y despidió a Caniggia con unas sentidas palabras: “Le voy a hablar a Alex, yo tenía 0 expectativas y resultó ser completamente diferente. Todo el tiempo le fuimos marcando que hay límites y hay reglas. Todo el tiempo percibí que iba a chocar contra una pared y fue esta, me da mucha pena.” .

Mientras tanto sus compañeros también se expresaron respecto a esta ausencia: “Chuchi, te voy a extrañar y estoy muy enojada por lo que hiciste”, le recriminó Sol Pérez. “Alex sos un salame, vení y cociná mal, que no hayas venido nos duele porque no te importó”, dijo una enojada Barbarrosa. “Hoy nos salvó el emperador” concluyó una aliviada Vetrano.