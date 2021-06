“Masterchef Celebrity 2″: Alex Caniggia predijo su eliminación: “el Xela está descalificado”

En una noche accidentada donde ninguno de los participantes logró preparar un rico postre llamado Banoffee, Alex Caniggia presintió que su plato no iba a estar a la altura y anunció que iba a ser eliminado de la competición: “Mejor que ni la prueben, el Xela está descalificado”.

Esta observación no es menor, ya que se filtró que Alex renunció al programa y no seguiría en el certamen. Otras versiones hablaban de una descalificación, algo que no es descabellado, ya que en otra emisión, uno de los miembros del programa pidió “medidas disciplinarias”.

Hace unos días, en el programa “Intrusos”, emitido por la señal de América TV, Evelyn Von Brocke, panelista del ciclo, contó: “Yo hablé con gente de la producción y me dijeron que hoy no se presentó a grabar, por lo que no salió al aire”, dando a entender que este domingo no se presentaría a la gala de eliminación y allí se produciría su descalificación.

“No fue renuncia, sino que fue descalificado. Tienen que ver con toda la sumatoria de cosas que vamos a estar viendo. No cumplió las reglas. Este certamen está en 59 países, es un éxito en todo el mundo. Tienen reglas, no las cumpliste y chau”, relató Marcelo Polino, embajador de la marca MasterChef Celebrity en nuestro país.

En la emisión de este martes, lo que el hijo de Mariana Nannis había predicho no se cumplió y recibió una devolución mucho menos crítica de lo previsto: “Parece una lasaña” observó Donato De Santis. “Una sopa diría yo”, retrucó Caniggia.

“Estás como tibio, estás como un Hitman con pistola de agua y no da, quiero que seas duro”, le pidió Alex a Germán Martitegui antes de que este pruebe el postre. “Tenés razón, me canse” le dijo el jurado. Finalmente, Santiago no fue tan duro en su devolución: “yo no me voy a enojar hoy, yo me enojo cuando no hay actitud, hoy hubo voluntad. Yo pedí un cambio de actitud y lo lograste, no llegaste al resultado final, pero es el camino”.

Habrá que esperar los próximos programas para saber si el mediático logró el cambio de actitud pedido o si finalmente se habría acabado su participación en el reality gastronómico, que es líder de audiencia.