Alejandro Fantino se refirió a los insistentes rumores de romance con Luciano Pereyra

Alejandro Fantino se animó a hablar de todo y por primera vez, tocó el tema de su sexualidad y del hostigamiento que vivió en el ambiente futbolístico. En una entrevista con Franco Torchia, en “No se puede vivir del amor”, el periodista y conductor también aclaró los rumores que desde hace años lo vinculan con Luciano Pereyra.

“Lo que me para los pelos es la falta de libertad”, reconoció el conductor nacido en Santa Fe cuando se conversaba sobre la falta de educación sexual que había cuando él era un niño. “Los llevaban a debutar sin su consentimiento”, lanzó.

“Soy de cabeza y mente libre”, se describió e inmediatamente se refirió a las violentas persecuciones a las que se ha enfrentado. “Una vez en la cancha tres tipos me gritaron ‘¡puto, puto y Luciano Pereyra!’ durante 50 minutos. Terminó el partido y me recontra cagué a trompadas. Me podría haber costado la carrera”, compartió el mediático que actualmente está en pareja con Coni Mosqueira.

“Nunca me sentí atraído sexualmente por un hombre. Admiro la belleza masculina y la elogio abiertamente, pero sin connotación sexual alguna”, expresó quien la pasó mal en varias situaciones relacionadas al fútbol como cuando “colegas me llegaron a preguntar al aire si me la comía, literal. Una cosa de locos. Yo lo podía aguantar desde lo anímico, pero hay chicos que no ”.

“Yo soy un tipo afectuoso. Imaginate lo que eso significa en el mundo del fútbol, todos los rumores que puede hacer correr”, comentó Fantino y con sinceridad absoluta habló sobre los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Pereyra.

“Con Luciano salimos a pescar, se hizo muy amigo de mi papá, venía con sus amigos. Alguien habrá pensado que encubríamos una relación, pero yo pescaba con muchísima otra gente también”, revelo y precisó que debió hablar con su papá del tema: “Le dije que si escuchaba rumores, y que si yo fuera homosexual, se lo habría dicho”.