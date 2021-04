La respuesta del Tucu López cuando fue consultado por su rompimiento con Jimena Barón

En las últimas horas, Jimena Barón ha movido las redes sociales no solo con posteos que muestran su nuevo proyecto y tema “Flor de Involución”, sino con una serie de Stories donde se dedica a dar explicaciones, razones y verdades sobre los 9 meses que decidió alejarse de las redes sociales. Entre todo lo dicho, la cantante dejó para el final la bomba: su separación del Tucu López.

Desde hace algún tiempo que ambos habían oficializado e incluso parecía que el actor de SEX era exactamente lo que ella estaba buscando. Pero incluso cuando contó en vivo sobre su rompimiento, Jimena hizo una extraña comparación. “Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de casancrem y está todo bien”, dijo sobre su relación recién terminada.

Con esas cartas sobre la mesa, Ciudad Magazine se contactó con el actor para consultar por su versión. “Perdoname pero es muy tarde. Son como las 9 de la noche y estoy muy ocupado. ¿No podemos hablar mañana?”, dijo en realidad cuando fue consultado por el tema vía teléfono.

“La verdad es que no vi el vivo, ni leí nada al respecto. Prefiero ver qué dijo y después hablar con conocimiento de causa”, se aclaró para prevenir cualquier problema. Antes de la confirmación de su noviazgo, se rumoreaba que Barón había vuelto con Mauro Caiazza. Pero finalmente salió a la luz este nuevo romance, que parecía ir viento en popa. Al menos hasta ahora.

Las palabras de Jimena sobre el amor y la vida

“Sigo siendo una tonta cobra... no es que me tomé 9 meses, hice terapia y ahora volví entendiendo las cosas”, decía la cantante al final de su vivo y a segundos de revelar su separación.

“No tengo la más puta idea de cosas que hice, de cosas que voy a hacer. No se confundan, no es que volví y entendí la vida. No la entiendo una mierda, menos en el amor. Hice esta canción, me va a como el orto, calculo que me va a seguir yendo como el orto”, explicaba con la personalidad que siempre la ha caracterizado.

