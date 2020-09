Ningún ex: el nuevo amor de Jimena Barón sería un conocido conductor

Los seis meses de aislamiento en Argentina no han sido impedimento para Jimena Barón para continuar con normalidad con su vida amorosa, incluso para conocer gente nueva. Primero con Daniel Osvaldo, después con Mauro Caiazza y ahora un tercer hombre se sumaría a la lista. A diferencia de los anteriores, en este caso no se trataría de un ex, sino de otro famoso con el que la cantante comenzó su relación en medio del aislamiento.

Aunque hasta hace algunos días se especulaba con que “La Cobra” estaba retomando su relación con el bailarín e incluso se los había visto juntos en algunos lugares públicos, en la jornada del sábado, Susana Roccasalvo reveló que en las últimas imágenes que salieron a luz de J-Mena caminando por Villa Urquiza no estaba acompañada de su ex, sino que se trataba de un nuevo hombre.

“Yo veía que decían que había vuelto con Mauro Caiazza. Pero a mí me encanta Villa Urquiza y tengo mucha gente amiga ahí. Y Villa Urquiza habla... Si vamos a comer a lo de Charly, estás al horno porque en frente y en la otra cuadra hay gente conocida mía”, dijo la conductora de “Implacables”.

Es que la conductora aseguró que el parecido físico de los hombres fue lo que confundió a más de uno, pero el compañero de paseos no sería Caiazza, sino el “Tucu” López. “Vamos a ver la foto que salió donde le atribuían el romance con Mauro. Pero no es Mauro... hay una persona que es parecidísima, de physique du role es idéntico, que es el Tucu López”, manifestó.

“Ese era el hombre que iba caminando con Jimena en la foto anterior con la misma ropa que esta foto. Ellos estuvieron en Villa Urquiza varias veces en los últimos días y hoy también”, cerró Roccasalvo sobre las fotos que se difundieron.