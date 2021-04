Jimena Barón en redes: sus razones para irse de nuevo y su sorpresiva separación del Tucu López

“¡Ay, Dioooos! ¡Tengo que hablar, ya me olvidé de cómo era esto! Me olvidé de Instagram”, fueron las primeras palabras de Jimena Barón en su primer vivo, después de 9 meses de silencio y desaparecida por redes sociales. Desde su retirada a mitas del año pasado, los seguidores y fans de la actriz no paraban de rogar por su vuelta, llenando de comentarios la última foto que dejó posteada en su perfil.

“Me siento abrumada de cariño, porque fueron casi 9 meses de nada y de repente leo cariño y me había desacostumbrado . .. pero es hermoso, estoy muy contenta”, dijo sorprendida, por un recibimiento inesperado para ella. Incluso apareció en escena su pequeño Morrison, con un look renovado, rapado y de tono rojizo. “Tengo a mi amuleto... vení, mi amor. El también tiene nervios... ¡nos desacostumbramos! Somos una familia que ya no tiene redes”, explicaba a los casi 100 mil usuarios que se conectaron a su transmisión.

Junto a Morrison, bailando y disfrutando.

Después de los vivos, la cantante subió varios video con su hijo.

Luego de mostrar adelantos de su nueva canción, la actriz retomó para pasar la cuenta: “Siento que le debo una explicación a la gente querida, a la que está siempre del otro lado con amor. La verdad es que no sabía que me iba a ir tanto tiempo, simplemente pasó”.

Las razones y su rompimiento con el Tucu López

Jimena reconoció en vivo que principalmente lo que necesitaba era un “recreo de las opiniones”. “En lo personal, el año pasado fue muy difícil, lo empecé muy mal.(...) Y hubo un momento en el que, honestamente, se me complicó. Y al no estar trabajando, solamente estaba compartiendo mi vida privada. Y sí, yo estuve bastante pachucha, y de repente cosas que no me afectaban o no me molestaban, me empezaron a afectar o hacer mal. Era prender la tele y escuchar que mi cuerpo estaba mal, que mi maternidad estaba mal...”, dijo de repente.

A pesar de todo, confiesa que todavía no comprende nada.

La actriz no soo se presentó con nuevo tema, sino que reveló varios misterios.

“En ese irme, me sentí muy tranquila y sentí que tenía que acomodar un montón de cosas, que no era una posibilidad hacerlo con la exposición y los comentarios y con mi vida normal, que no es muy normal, en realidad”, dijo tras confesar que había hasta sufrido de ansiedad, pánico y angustia. Como objetivo se propuso solo volver cuando tuviera trabajo que compartir: “No me salía una puta canción, todo era una mierda”.

“Necesito que entiendan que para mí fue muy necesario para estar saludable y feliz”, dijo en confidencia a sus seguidores. Pero se reconoció como “una tonta cobra”: “No es que me tomé 9 meses, hice terapia y ahora volví entendiendo las cosas. No tengo la más puta idea de cosas que hice, de cosas que voy a hacer. No se confundan, no es que volví y entendí la vida. No la entiendo una mierda, menos en el amor”.