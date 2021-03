El retorno sorpresivo de Jimena Barón a las redes en un video junto a Marcelo Tinelli

Ni siquiera fue en su propio perfil donde publicó las primeras imágenes de su regreso a la televisión y la vida pública, sino que fue gracias a Marcelo Tinelli que los fans de Jimena Barón pudieron verla nuevamente en las búsquedas por las redes sociales.

Pero su vuelta no solo viene con una publicación, sino de la mano del famoso reality que el conductor viene cocinando desde el año pasado con su productora LaFlia: La Academia. “@jmena está lista para #Showmatch - La Academia. Jurado confirmada”, escribió el Tinelli en el posteo donde se puede ver a la actriz emocionada, y agregó: “¿Quién no puede faltar este año en el programa?”.

“La Cobra” hasta se fundió en un abrazo con el conductor que la convocó en esta nueva experiencia, que Tinelli prometió que no sería nada igual a lo visto anteriormente. “Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. Se llama La Academia porque ShowMatch este año va a tener a los participantes y el jurado. La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo”.

Como jurado confirmado, acompañan a la intérprete de La Tonta otras figuras del medio como: Carolina Pampita Ardohain, Ángel de Brito y Hernán Piquín (sin contrato todavía).

Los fans esperaban el regreso de Jimena Barón

Ya habían pasado meses y habían fanáticos de Jimena Barón que no se rendían sobre su ausencia en las redes. Su última foto ha alcanzado casi el doble de su habitual, hoy con más de 571 mil likes y comentarios que no paraban de aumentar.

“Lo que extraño tu música”, “VOLVE COBRA POR FAVOR TE EXTRAÑO”, “Bueno ya fue, donde estas”, “VOLVE LA P*** MADRE, MI CUARENTENA ES HORRIBLE SIN VOS”, eran algunos sumados a miles de “Volvé” y “Te extraño”, decían en su mayoría.

Pero ahora las palabras de añoranza se han convertido en felicitaciones de su vuelta. Jimena Barón... próximamente en redes y televisión.