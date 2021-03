La Academia: Marcelo Tinelli promocionó el primer video del reality con el que vuelve a la televisión

Después de un año sin estar como figura de la pantalla, Marcelo Tinelli finalmente da un adelanto de su retorno a las cámaras. Durante el 2020, el productor de LaFlia solo había participado por redes comentando sobre el programa Cantando 2020, pero no había hecho acto de presencia.

Ahora presentó por redes el primer “trailer” del programa que viene anunciando desde el año pasado: “¡La Academia 2021 está en marcha! ⁣Visité los nuevos estudios de ShowMatch y cada vez falta menos...⁣ ¿Desde dónde esperan el programa este año? Los leo”. El conductor, pareja de Guillermina Valdés , incitaba a sus 8 millones de seguidores a ser parte del primer vistazo a través de los comentarios.

En el recorrido de los nuevos estudios de Don Torcuato se puede ver las primeras imágenes del próximo programa. En un minuto y siete segundos, acompañada de la canción “Twist and Shout” (The Beatles), que el productor ha usado durante años como presentación de sus programas. Acompañado con Federico Hoppe y Pablo El Chato Prada, productores ejecutivos y manos derechas, muestran algunas de las características que tendrá su nuevo reality.

Lo que se viene en La Academia

La Academia será una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. Según se ha confirmado, la mesa del jurado lo integran Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín, aunque este último todavía no firma contrato.

Los participantes confirmados son: Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín Cachete Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López y Sofía Jujuy Jiménez. Todo según dato de De Brito en Los Ángeles de la mañana.

“Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. Se llama La Academia porque ShowMatch este año va a tener a los participantes y el jurado. La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo”, dijo Tinelli sobre el formato de su nuevo reality.