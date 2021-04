La desafortunada noche de Claudia Fontán y su seriedad respecto a la cita con el Loco Montenegro

Mientras Candela Vetrano y Georgina Barbarossa lograron superar sus miedos y ganarse unas merecidas medallas de plata y oro, Claudia Fontán parecía retroceder en MasterChef Celebrity al tiempo que revelaba cuales eran sus mayores temores.

Iniciada la noche, la actriz contó que, al igual que Cande, la oscuridad era de sus peores pesadillas. Por eso es que el desafío del mercado a oscuras la tenía atemorizada en una noche donde el desafío era justamente el tratar de superar los miedos. “La altura y a la oscuridad y ni te cuento a la oscuridad en altura”, confesó cuando Santiago Del Moro le hizo consulta directa sobre el tema.

En ese mismo momento, Germán Martitegui hizo click y comenzó a reírse cuando le preguntaba: “Entonces ¿con El Loco y la altura cómo te arreglaste?”.

Desde los primeros episodios pegaron onda.

Así se plantó un tema olvidado en el estudio de sobre un amor que todavía parece no tomar vuelo. “Hace mucho que no sabemos nada de ese tema. ¿Qué pasó con el café?”, le preguntó inquisitiva Georgina Barbarossa. Tomando seriedad, la Gunda explicó sobre su cita con el Loco Montenegro: “No hubo café porque estamos practicando. Hubo batidos, bastantes batidos”.

Un desastroso final para la Gunda

Pero su noche no planeaba mejorar, porque a pesar de sus mejores esfuerzos, los jueces consideraron que el plato presentado por la actriz era de los peores que había preparado en el reality culinario. “Visualizo y el plato y no tengo idea de cómo está. Fue difícil”, reconoció incluso antes de presentarse a la devolución. Su preparación era un calamar lleno de queso de cabra, choclo grillado con naranjas, cebolla morada y vinagreta.

“Esto está crudo. Al no cocinarse, cuando lo corto es como que sale algo raro. La ensalada de abajo no aporta mucho y lo confunde aún más. El plato está como a oscuras. Es de las cosas más raras que yo probé acá, pero no es rico”, fueron las duras palabras que tuvo para decirle Damián Betular respecto a lo que había presentado.