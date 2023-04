A sus 61 años, Andrea Frigerio deslumbró en traje de baño y presumió sus piernas tonificadas

Andrea Frigerio es una de las modelos y actrices más célebres de Argentina. A sus 61 años, la carrera de la también empresaria se luce cada vez más y abarca diversos desafíos artísticos, que el público recientemente acompañó con su visionado y muchos elogios.

Esta semana, Frigerio volvió a los cines con “La extorsión”, película de Martino Zaidelis donde también figuran Guillermo Francella como protagonista, Pablo Rago, Guillermo Arengo y Carlos Portaluppi, entre otros.

Andrea Frigerio en "La extorsión" (2023)

“Yo empecé a trabajar como actriz de grande. Primero fui modelo como diez años, después me dediqué a la televisión como presentadora y a través de María Inés, la esposa de Guillermo Francella, me di cuenta de que podía hacer esto que hago ahora”, declaró Frigerio en Clarín, antes del estreno del thriller sobre un piloto de avión en problemas.

Andrea Frigerio en las playas de Punta del Este junto a su hija.

“Ella (la esposa de Francella) fue la que me dijo: ‘Vos sos actriz, y yo yo le voy a decir a Guillermo que te llame para trabajar’. ‘¿Y por qué te das cuenta de que yo puedo actuar?’, le pregunté. Y ella me dijo: ‘Porque sí'. Guillermo me llamó para el primer papel que yo hice en mi vida, que fue un sketch de ‘Poné a Francella’, año 2002, 2003… Actué y él estaba medio sorprendido: ‘Ah, vos sos una tapada’. Me quedé todo el año en el programa”, contó.

Más allá de hits en televisión como “Los Roldán” y “Argentina, tierra de amor y venganza”, Andrea Frigerio tomó roles más comprometidos en los últimos años en producciones cinematográficas recibidas con grandes críticas, como “Rojo”, “Mi obra maestra” y “El ciudadano ilustre”.

Andrea Frigerio, una de las mujeres más bellas de Argentina

En paralelo, en su cuenta de Instagram, donde tiene unos 260 mil seguidores, la artista muestra otra faceta vinculada a la vida familiar, la salud y la belleza natural de la que goza a los 61 años. Así como lo hizo con la producción de fotos para la marca “Be cool. Health & beauty”, en donde lució su físico.

Andrea Frigerio

La modelo deslumbró al compartir una foto en la que posa con una malla enteriza de tono blanco y deja en claro que los años no pasan para ella.

Andrea Frigerio

Al pie de la publicación, Andrea dio algunos tips para lucir radiante como ella.

“Hábitos saludables, alegría y buenos pensamientos. Dormir bien, tomar agua (caliente) y cuidar la salud”, escribió Frigerio, previo a hacer la publicidad de la estética que la buscó para que sea la cara y el cuerpo de sus servicios.

Andrea Frigerio

El video de Andrea Frigerio en bikini desde la playa

También Andrea Frigerio supo compartir un video desde sus vacaciones en el que mostró la puesta del sol y acompañó el clip con unos movimientos en bikini sobre la arena.

“Despedir al sol bailando y brindando con mi amiga de toda la vida @mi_chis_. Recibir a la luna abrazada a mi gran amor @lucasbocchino”, escribió en aquel entonces.

“Agradecer a mis padres por haberme regalado la vida, extrañar a mis hijos @tomas_frigerio y @finibocchino y a mis nietos Olita, Ramón y Jachu, sabiendo que están felices cada uno con sus vidas. Gracias por este día maravilloso. Y mañana será otro día”, cerró.