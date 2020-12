A Daddy Yankee lo filmaron en cámara oculta y les dio “una lección”

En el último sencillo que lanzó Daddy Yankee está acompañado de Marc Anthony. Se trata de “De vuelta para la vuelta”, una canción que mezcla los ritmos de ambos latinos: reggaetón con salsa.

En medio de la grabación del video que se lanzó el 10 de diciembre y está disponible en Youtube, el” Big Daddy” viste un traje rojo sale rodeado de parejas que bailan salsa. Luego llega el turno de la grabación del ex de Jennifer López, sin embargo una cámara oculta intentaba tomar por sorpresa a Daddy Yankee quien miraba con atención lo que sucedía en el set.

Acostumbrado a las luces y el glamour, no pudieron tomarlo desprevenido y de inmediato el Big Boss se percató de que la cámara escondida estaba encendida.

Daddy Yankee subió a su cuenta de Instagram el divertido momento en que pareciera que lo toman por sorpresa para jugarle una broma y él se suma cantando la parte de su amigo y colega Marc para no ser menos. El reguetonero fiel a su estilo contestatario no se queda atrás y acusa a los posibles responsables de la broma.

“Cuando intentan grabarte a escondidas, esto es lo que sucede. Solo #Pinarazzi puede hacerlo y “a veces #Devueltapalavuelta”, se sumó a la jugada de sus colegas camarógrafos a quienes les dio un trago de su propia medicina al dedicarles parte de la canción. El posteo de inmediato fue respondido por uno de los “escrachados”, “Yo no fui, por si acaso”, le dijo Pinarazzi.

Todo indica que tanto la alegría que expresa su música como el trabajo con el artista es muy distendida y en el marco de la buena vibra.

Sin embargo, la publicación obtuvo más de 1,8 millones de me gusta y comentarios que alentaron la capacidad alerta del cantante boricua. “No me estés grabando papi, sin fantasmeo jajaja”, lo alentó Alexio la Bruja, un colega reguetonero, entre los comentarios más destacados.