Ideas y trucos para decorar espacios de tu casa

Cristina Larrumbe es la fundadora y el alma de Trucos para Decorar. Es apasionada de la decoración, optimista y entregada a cada proyecto.

Todos soñamos con habitar espacios bellos, luminosos y amplios. La buena noticia es que, para lograrlo, no necesitamos invertir mucho dinero. Si seguimos los consejos indicados, podemos conseguir sorprendentes resultados con muy poco. Mirá los trucos de esta experta:

Un decoración flexible y económica

Larrumbe comienza por hacer dos distinciones. Por un lado, aclara que el diseño de interiores requiere conocimientos de arquitectura para hacer la gestión del espacio y distribución. La decoración, en cambio, aporta valor estético a los espacios desde la creatividad y la innovación.

“Evidentemente no todo el mundo vive en su departamento propio. Puede que estés en uno alquilado, donde hay una rotación y no quieras invertir mucho dinero porque no sabés si vas a estar uno, dos, o tres años”, describe. “En estos casos, con una simple decoración podés convertir una casa que no es tuya en tu hogar”, asegura.

Encontrar muebles versátiles que puedas trasladar a los lugares a los que vivas es una clave de la decoración.

Dónde poner el foco

“Te recomiendo comprar muebles económicos que puedan encajar en este departamento o en otros, porque al final, la vida evoluciona y tenemos que darle más vida a ese mueble. Y, a pesar de que sea mueble económico, puede tener el mismo estilo que uno caro de una tienda de diseño”, explica Cristina.

“Como experta, me gusta centrarme en aquellos ambientes de la casa como el dormitorio o el living, que son más fáciles de decorar añadiendo muebles sin ser tan caro, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en los baños o la cocina para hacer una reforma se requiere ya un presupuesto más importante”, comenta, adelantando en donde estará su foco de atención.

“No hace falta tener un gran presupuesto para encarar una buena decoración”, asegura la experta.

Preguntas para decorar tu hogar con inteligencia

De acuerdo a la especialista, cada proyecto es un mundo por lo que siempre hay que identificar bien las necesidades de quienes habitan los espacios.

Ella recomienda que, antes de empezar, te hagas las siguientes preguntas:

¿Qué tanto utilizas tu hogar? Por ejemplo, no es lo mismo diseñar para una persona que come siempre fuera de casa que para alguien que siempre lo hace en casa y a quien le gusta invitar amigos.

¿Cómo te movés en tu día a día? Llenar la casa de elementos es muy tentador, pero necesitamos que circule luz y aire y no encontrarnos con muebles que nos invaden.

¿Qué te gusta de tu casa y qué no, y tendrías que ocultar?. Esto es importante para resaltar los puntos fuertes.

¿Qué materiales te atraen? Es útil considerar que hay materiales que requieren de un cuidado especial y algunos que son más resistentes. En una casa con niños, por ejemplo, nos deberías tener los mismos que en tu casa individual.

¿Qué colores querés? Una de las herramientas para dar coherencia es el círculo cromático. La experta recomienda elegir entre 3 y 5 colores que te gusten y tengan una relación cromática para conseguir un mismo estilo.

Fuente: Doméstika