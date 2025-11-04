4 de noviembre de 2025 - 11:54

Mendoza es sede de un encuentro científico internacional sobre control biológico de plagas

La segunda Reunión de Coordinación de Investigaciones conjuntas FAO/OIEA es organizada por Iscamen. Participan expertos de 12 países.

Mendoza es sede de un encuentro científico internacional sobre control biológico de plagas

Mendoza es sede de un encuentro científico internacional sobre control biológico de plagas

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Mendoza, seMendoza se convierte esta semana en el punto de encuentro de especialistas de distintos continentes con motivo de la segunda Reunión de Coordinación de Investigaciones conjuntas FAO/OIEA, organizada por el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen).

Leé además

Oyeron ruidos en el techo y, cuando salieron, hallaron una majestuosa ave en peligro

Oyeron ruidos en el techo y, cuando salieron, hallaron una majestuosa ave en peligro

Por Ignacio de la Rosa
Este sábado se realiza en Mendoza el tercer foro El Futuro del Vino Argentino, un encuentro que anticipa las tendencias globales del sector vitivinícola

"El Futuro del Vino Argentino": tercera edición del foro que anticipa las tendencias globales del sector

Por Redacción Economía

El evento reúne a expertos de Canadá, Chile, China, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Argentina, México, Marruecos, Rumania y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer el intercambio técnico y científico en torno al manejo de la mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii), una de las plagas emergentes más complejas para la fruticultura mundial, que afecta a frutas como cerezas y frutillas.

image

Cría y liberación de insectos estériles

La segunda Reunión de Coordinación de Investigación Conjunta entre la FAO y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) busca mejorar los métodos de cría masiva y liberación de Drosophila suzukii mediante la técnica del insecto estéril (TIE), una herramienta sustentable que reduce el uso de productos químicos y contribuye al control integrado de plagas agrícolas.

Estos encuentros, impulsados por organismos internacionales, permiten articular saberes y experiencias entre países, promoviendo la cooperación científica aplicada a la sanidad vegetal. En ese marco, Mendoza -a través del Iscamen y su Bioplanta Multipropósito de Santa Rosa- desarrolla líneas de investigación orientadas a optimizar los procesos de cría y validar nuevas aplicaciones de la TIE, con el propósito de ofrecer soluciones sostenibles para el país y la región.

José Orts

Científicos del mundo

Durante la apertura, María Teresa Vera, coordinadora del encuentro por la Agencia Internacional de Energía Atómica, destacó que el objetivo es “congregar distintos científicos del mundo para abordar diferentes aproximaciones para el control de Drosophila suzukii”.

Además, valoró la hospitalidad del Iscamen y de Mendoza por recibir este tipo de reuniones internacionales, y detalló que los participantes “tendrán la oportunidad de visitar la Bioplanta Santa Rosa, en la cual se implementa la técnica del insecto estéril para mosca del Mediterráneo, mosca sudamericana de la fruta y cría de Aedes aegypti, entre otros”.

Por su parte, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, subrayó la relevancia del encuentro para el desarrollo productivo de la provincia. El Iscamen es una de las pocas plantas en Latinoamérica que trabaja en sanidad vegetal de manera tan integral. Desde el Gobierno provincial apostamos a la ciencia y la sanidad vegetal como pilares para sostener la competitividad de nuestras exportaciones”, expresó.

Rodolfo Vargas Arizu

Finalmente, el presidente del Iscamen, José Orts, resaltó el valor de esta instancia de cooperación científica: “Este encuentro nos permite compartir conocimientos, pero también incorporar nuevas experiencias que fortalecen nuestro trabajo para seguir cuidando el patrimonio agroecológico de Mendoza”. Agregó que la provincia se consolida como “un polo de ciencia, innovación y tecnología, con avances concretos en líneas de cría de Aedes aegypti, mosca del Mediterráneo y Lobesia botrana”.

El encuentro se extenderá hasta el 7 de noviembre e incluye exposiciones de investigadores internacionales y la planificación de nuevas acciones conjuntas para los próximos 18 meses, consolidando a Mendoza como un centro de referencia regional en sanidad e innovación agropecuaria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fue exultante el festejo de Alfredo Cornejo y Luis Petri en el búnker del oficialismo. Foto: Daniel Caballero.

Este es el resultado definitivo de las elecciones en Mendoza: por cuánto ganó Luis Petri

Por Jorge Yori
a convocatoria busca garantizar la participación de las comunidades locales en la evaluación del proyecto de exploración de litio. Se habilitarán inscripciones online y presenciales hasta el 27 de noviembre.

Litio en Mendoza: el Gobierno convocó a la audiencia pública del proyecto "Don Luis"

Por Redacción Política
Foto archivo Los Andes

Tras la alerta de Zonda y tormentas: el cambio en el tiempo para hoy en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Almundo y Flybondi anunciaron un descuento especial en vuelos domésticos para residentes de la provincia de Mendoza.

Lanzan beneficio exclusivo para mendocinos: 20% descuento para ir a Buenos Aires con una aerolínea low cost

Por Redacción Sociedad