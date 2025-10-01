El Iscamen celebra 30 años con una jornada de ciencia, tecnología e innovación aplicadas al agro y la salud

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) se prepara para celebrar su 30° aniversario con una jornada especial dedicada a la ciencia, la tecnología y la innovación en los ámbitos del agro y la salud.
El organismo conmemora su aniversario con un evento que reunirá a expertos en Agtech, control de plagas con IA y nuevas acciones contra el mosquito del dengue.
El encuentro, de carácter abierto y gratuito, se llevará a cabo este viernes, 3 de octubre, en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza, con actividades que se extenderán desde las 9 hasta las 17. Está destinada a productores, estudiantes, docentes y al público en general interesado en participar de esta propuesta de capacitación e intercambio.
Creado el 4 de octubre de 1995, el Iscamen ha sido un pilar fundamental para garantizar la calidad de la producción frutihortícola de Mendoza, permitiendo a la provincia competir exitosamente en mercados internacionales de alta exigencia.
A lo largo de estas tres décadas, el organismo se destacó como pionero en el uso de tecnología de avanzada para el control de plagas. Entre sus hitos más significativos se encuentra la implementación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) para el combate de la Mosca del Mediterráneo y, más recientemente, su aplicación contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.
También, el desarrollo de controladores biológicos, la promoción del uso de feromonas, la educación comunitaria y el reciclado de envases fitosanitarios.
La jornada de celebración estará centrada en los desafíos y la transformación digital del sector. Se abordarán temas cruciales como la incorporación de Inteligencia Artificial (IA), drones, biotecnología y sistemas de georreferenciación en la agricultura.
El programa incluye paneles sobre Agtech y comunicación agrícola, además de microcharlas intensivas a cargo de profesionales del Iscamen.
También habrá miniexposiciones (hasta las 17), a cargo de los profesionales de Iscamen sobre diferentes actividades y programas: