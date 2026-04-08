Capacitación clave para el agro: impulsan estándares internacionales para incrementar exportaciones

En un escenario donde los mercados internacionales elevan cada vez más sus exigencias, el sector agropecuario mendocino suma herramientas para adaptarse. ProMendoza, en conjunto con GLOBALG.A.P., lanzó una capacitación técnica destinada a productores y empresas interesadas en exportar o consolidar su presencia en el exterior .

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La iniciativa apunta a difundir y facilitar la adopción de estándares de calidad que hoy resultan indispensables para comercializar productos agroalimentarios en cadenas globales . En este marco, la certificación GLOBALG.A.P. se posiciona como una de las principales referencias internacionales en materia de buenas prácticas agrícolas .

Durante la jornada se abordarán los fundamentos de la normativa, su rol como requisito de acceso a mercados y los principales aspectos técnicos que deben cumplir los establecimientos productivos.

La certificación permite validar procesos, garantizar la trazabilidad de los alimentos y responder a las exigencias de compradores e importadores internacionales . Además, constituye una herramienta para mejorar la competitividad y abrir nuevas oportunidades comerciales.

Desde la organización destacaron que la adopción de estos estándares no solo facilita el ingreso a mercados externos, sino que también contribuye a ordenar los procesos productivos y elevar la calidad de la producción local.

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Capacitación práctica para productores y empresas

La actividad está dirigida a productores agrícolas, empresas agroalimentarias, responsables técnicos y emprendedores que busquen adecuarse a los requerimientos del comercio internacional.

El encuentro se realizará el martes 14 de abril, de 14 a 16 horas, en la sede de ProMendoza, ubicada en Sarmiento 212. El cupo será limitado a 20 participantes, con el objetivo de garantizar una instancia de formación más personalizada.

La propuesta se presenta como una oportunidad concreta para que el sector agropecuario avance en la profesionalización de sus procesos y se alinee con las demandas de un mercado global cada vez más competitivo.

Inscripciones: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=B3HJ8FXCvE6ZPLVy3W9-R15x3HvADwNKuQmwBspQx_lURVVXMk9XRlZVQ1lMSlNUS1VFMDVER05RTy4u&route=shorturl

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