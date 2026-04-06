INTA Mendoza lanza una nueva variedad de cebolla de bulbos rojos con alto rendimiento

El INTA desarrolló en Mendoza una nueva variedad de cebolla de bulbos rojos que apunta a mejorar la calidad y diversificar la oferta productiva. Se trata de Tinta INTA , un cultivar adaptado al consumo en fresco que combina características diferenciales en color, sabor y rendimiento .

Este avance, logrado tras años de investigación en INTA La Consulta , posiciona a Mendoza como un polo clave en innovación hortícola . La variedad busca responder a la demanda de mercados que priorizan calidad organoléptica y valor agregado .

El desarrollo de Tinta INTA demandó 14 años de trabajo en mejoramiento genético , iniciado con la introducción de semillas de bulbos rojos de distintos orígenes y un proceso de selección recurrente .

“Tinta INTA es una variedad que se destaca por sus bulbos de forma esférica aplanada y un diámetro de entre 7 a 12 centímetros”, explicó Claudio Galmarini. El especialista detalló que presenta color externo rojo intenso , anillos internos del mismo tono y entre dos y tres catáfilas protectoras de color rojo púrpura con adhesión media.

En relación a su calidad, agregó que posee baja pungencia y un contenido de sólidos solubles del 9,6 % , lo que la posiciona como una opción ideal para consumo en fresco.

Sobre el manejo agronómico, Héctor Fuligna señaló: “Las fechas de siembra sugeridas para la provincia de Mendoza son en agosto para siembra directa, o durante la primera quincena de septiembre si se opta por el trasplante”. También indicó que la cosecha se realiza en enero, con un rendimiento promedio de 48 toneladas por hectárea.

“Con este lanzamiento, la variedad ya está inscripta en el Registro Nacional de Cultivares, se espera fortalecer la oferta tecnológica para el productor cebollero, brindando una alternativa competitiva y de calidad”, afirmó Galmarini.

Impacto productivo y proyección de la cebolla desarrollada por INTA en Mendoza

La incorporación de esta nueva variedad representa una herramienta estratégica para el sector cebollero argentino, especialmente en regiones productivas como Mendoza. Su adaptación a condiciones locales y su calidad para consumo en fresco permiten mejorar la competitividad en el mercado interno y en exportaciones.

Además, el desarrollo refuerza el rol del INTA en la generación de tecnología aplicada al agro. Actualmente, los cultivares del organismo ocupan cerca del 60 % de la superficie sembrada con cebolla en el país, dentro de una producción anual que ronda las 700.000 toneladas. En este contexto, Tinta INTA se presenta como una alternativa concreta para diversificar la producción, aumentar el valor agregado y responder a nuevas demandas comerciales.