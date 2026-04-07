Qué pasará con la planta de alimentos que Unilever tiene en Mendoza tras la megaventa global

La multinacional Unilever anunció la venta de su división de alimentos a McCormick en una operación valuada en U$S 44.800 millones. El acuerdo prevé la conformación de una compañía con ventas combinadas cercanas a los U$S 20.000 millones y abre interrogantes sobre el impacto en Argentina y en Mendoza, donde la firma mantiene un activo industrial clave.

La transacción fue aprobada por los directorios de ambas compañías y quedó sujeta a la aprobación de los accionistas de McCormick y a los avales regulatorios. Según las proyecciones, el cierre se concretará a mediados de 2027. Del total de la operación, Unilever recibirá U$S 15.700 millones en efectivo y acciones por U$S 29.100 millones. Además, conservará una participación del 9,9% en la nueva estructura. En la composición accionaria, los inversores de Unilever controlarán el 55,1% del grupo combinado, mientras que los de McCormick el 35%.

El acuerdo incluye marcas como Knorr, Hellmann's y Maille por parte de Unilever, junto con French's, Ducros y Vahiné en el portafolio de McCormick. La integración busca consolidar un negocio centrado en alimentos y condimentos, con presencia en canales minoristas y de gastronomía.

El consejero de Unilever, Fernando Fernández, explicó que la operación forma parte de una reorganización del grupo, que dejará el negocio de alimentos para concentrarse en categorías como cuidado personal, bienestar y productos para el hogar. En ese esquema, la compañía continuará operando con marcas como Dove y Axe, con ingresos proyectados cercanos a los 39.000 millones de euros.

La nueva empresa mantendrá el nombre de McCormick y tendrá su sede en Hunt Valley, en el estado de Maryland, Estados Unidos. También contará con una sede internacional en los Países Bajos y prevé una segunda cotización en Europa, además de su presencia en la Bolsa de Nueva York. Según el comunicado conjunto, la integración permitirá generar sinergias de costos por unos 600 millones de dólares anuales.

En este contexto, Mendoza aparece como un punto relevante dentro del mapa productivo de la compañía. En el departamento de Guaymallén funciona la única planta deshidratadora de Unilever a nivel global, un establecimiento que podría quedar bajo la órbita de la nueva estructura empresarial.

knorr planta corralitos La planta en Corralitos, inaugurada en 1964 y operada por Unilever desde 2005, emplea a 95 personas y trabaja con tres líneas de producción.

La planta de alimentos en Mendoza

La planta, inaugurada en 1964 y operada por Unilever desde 2005, emplea a 95 personas y trabaja con tres líneas de producción. Cada año recibe unas 15.000 toneladas de vegetales frescos que se transforman en 3.200 toneladas de productos deshidratados. Estos insumos se utilizan en la elaboración de alimentos de la marca Knorr, tanto para el mercado interno como para exportación.

El complejo industrial se articula con una red de productores de Mendoza, San Juan y Córdoba. En total, se procesan 12 variedades de hortalizas, entre ellas zanahoria, zapallo, cebolla, ajo, tomate y pimiento, en función de los ciclos productivos.

El proceso de deshidratación se realiza mediante hornos de secado que reducen el contenido de agua de los vegetales hasta niveles de entre 6% y 8%. La planta cuenta con siete equipos de este tipo, y el ciclo completo de producción se extiende entre 12 y 15 horas. El rendimiento promedio ronda el 10% del peso inicial, con variaciones según el producto.

knorr Mendoza En la planta de Unilever en Mendoza se procesan 12 variedades de hortalizas, entre ellas zanahoria, zapallo, cebolla, ajo, tomate y pimiento.

La producción de alimentos

En una jornada de trabajo se pueden procesar hasta 60.000 kilos de zapallo fresco. Parte de la materia prima corresponde a desarrollos realizados junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, como variedades adaptadas a uso industrial.

El 90% de la producción se destina al mercado argentino, mientras que el resto se exporta a plantas ubicadas en Brasil, Alemania y México. Esto implica que parte de los productos que se consumen en otros países contienen insumos procesados en Mendoza.

La operación industrial se mantiene activa seis días a la semana y forma parte de la cadena de abastecimiento de la compañía. En ese esquema, la posible transferencia del negocio de alimentos a McCormick abre un escenario de transición para la planta local, que deberá integrarse a una nueva estructura global en caso de concretarse la operación.