Lanzaron un petitorio en change.org para frenar el aumento en el impuesto automotor

La notica del incremento del 100% en el impuesto automotor cayó muy mal entre los mendocinos y la mala noticia se sumó a la de otros incrementos que se vienen registrando en servicios, alimentos, transporte y combustibles.

Ese combo fue ‘coronado’ a fines de enero y principios de febrero con la recepción de la boleta que contenía el impuesto –y su incremento- para vehículos. En tema generó mucha repercusión en el mundo de la política –la oposición pidió retrotraer valores al 2020- y en las redes los usuarios estallaron de bronca.

Uno de los métodos que los mendocinos encontraron para canalizar la indignación fue a través de una campaña para juntar firmas en la plataforma change.org .

El creador de la petición se llama César Boarelli y a través de la misma solicita al Gobierno de Mendoza que “ No es posible que nos suban 75 a 100% la patente automotor 2021 . Primera razón, es que la inflación INDEC fue del 53%. Segunda razón, los sueldos subieron en promedio 24% y otros casos nada. Tercera, por más que haya un aumento de avalúo por parte de Nación, este impuesto lo aplica la Provincia de Mendoza a los valores citados”.

Luego sigue: “Cuarta razón, la gran masa de vehículos particulares no han circulado por las calles por la cuarentena obligatoria, desde marzo hasta septiembre aproximadamente, lo que aplicar un aumento de esa magnitud siendo que el asfalto de las calles no fueron “gastados” (menos transito es igual a, menos policía, menos accidentes, menos impacto ambiental, menos uso de los espacios públicos, etc) implica que no deberíamos pagar por lo no utilizado, siendo esta la base de este Impuesto”.

Liego sentenció: “Llamo a todos los mendocinos a no pagar este impuesto hasta que no sea reducido su aumento a valores RAZONABLES. Cordialmente un vecino cansado de abusos impositivos”.

El petitorio rápidamente se viralizó en grupos de WhatsApp y otras redes sociales y hasta el momento casi 47.300 personas firmaron.