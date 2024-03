La Unión Mendocina pide postergar los vencimientos o disminuir el aumento del Impuesto Automotor: qué dice el Gobierno

Diputados y senadores de La Unión Mendocina (LUM) solicitaron al Gobierno provincial que queden en suspenso los vencimientos del impuesto Automotor, que se darán entre el 22 al 28 de marzo, y que se “redefina” un nuevo cálculo a los incrementos que se votaron en las leyes Impositiva y Avalúo del 2024, sobre el cual el espacio opositor calificó de “impuestazo”.

El diputado Jorge Difonso, recordó a Los Andes que el bloque de LUM votó en contra de las leyes que establecían los diferentes incrementos en las boletas tanto de Automotor como Inmobiliario, sobre todo teniendo en cuenta que “tarde o temprano iban a llegar los problemas, porque las subas eran muy altas, y se suman a la fuerte crisis económica que estamos atravesando”.

El dirigente puso énfasis en incrementos que han sido de “entre 300 y 600% en algunos casos, lo que genera para el contribuyente una suma imposible de pagar”.

En un comunicado enviado este miércoles, expresaron que hubo “impuestos liquidados con incrementos de hasta el 600% respecto al año anterior e incluso algunos que superan ampliamente el millón de pesos”.

Alternativas

En este sentido fue que pidieron “al gobernador Alfredo Cornejo que se buscaran alternativas para reducir dichos montos, proponiendo desde nuestro espacio posibles alternativas”.

Entre ellas, sostienen que se podría modificar el cálculo del pago del Impuesto “y que tenga un tope que no supere el 20% del ingreso familiar” para el pago de cada cuota, mediante una declaración jurada ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM).

Otra de las opciones es “disminuir el tope actual de 152% al 90% para contribuyentes cumplidores”.

“Vemos con suma preocupación, que en los próximos días comienza a vencer el ‘impuestazo’ y no hemos tenido respuesta alguna a lo solicitado, ni tampoco gestos de apertura para discutir el tema y buscar posibles soluciones”, marcaron.

Y agregaron que los impuestos liquidados “no se condicen con la difícil realidad económica que estamos atravesando y lo único que se va a generar, es aumentar la morosidad y endeudar a las familias mendocinas, ya que no lo van a poder pagar”.

Mientras tanto, el senador Valentín González, también de LUM, pidió al Gobernador y al ministro de Hacienda que los “convoque” y que “entre todos busquemos una solución”.

“Por el momento, lo único que nos queda es pedir públicamente, a dos días del vencimiento, a que se prorroguen los mismos y nos sentemos a conversar y buscar alternativas que les permitan a las familias mendocinas poder pagar los boletos, porque creo que no hay ni una sola familia que no lo quiere pagar, sino que no lo pueden pagar. Lo único que vamos a lograr es endeudar a cada uno de las familias mendocinas”, marcó.

Defensa del Gobierno

Por parte del Gobierno Provincial no han contestado este miércoles, pero la postura es la misma que la que vienen sosteniendo desde hace semanas, que en realidad se trata de una discusión “regresiva”, ya que “sólo el 8% de los autos más caros de la provincia” son los que no tienen el tope del 152% anual, que son aquellos mayores a los $15 millones.

Y marcaron: “No podemos desfinanciar la primera línea de contención social de la provincia en este contexto” y añadieron que son los municipios los que se llevan la mayor parte de la recaudación por el Automotor.

“Todo lo que proyectamos recaudar son $100.000 millones, pero con los topes emitimos boletos por $60.000 millones”, aclararon.