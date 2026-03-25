Dice adiós la app para videos con IA y se cae un acuerdo con Disney por USD 1.000 millones

En un movimiento sorpresivo, OpenAI anunció el cierre definitivo de Sora , su aplicación de generación de videos con inteligencia artificial que se había vuelto viral en redes sociales. La decisión impacta de lleno en el ecosistema tecnológico y también en Hollywood, donde la herramienta ya generaba tensiones. Incluso, caerá un acuerdo con Disney por USD 1.000 millones.

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“Nos despedimos de la aplicación Sora”, comunicó este martes la compañía tecnológica, que adelantó que brindará detalles sobre cómo los usuarios podrán conservar los contenidos creados. El cierre llega apenas meses después de su lanzamiento como app independiente, en septiembre de 2025.

Sora había irrumpido con fuerza el año pasado como una plataforma capaz de generar videos a partir de texto, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno en internet. En pocos días alcanzó un millón de descargas y llegó a un pico de 3,3 millones en noviembre.

Sin embargo, el éxito inicial derivó en problemas difíciles de contener. La herramienta fue utilizada para crear videos con figuras públicas sin consentimiento, desde Michael Jackson hasta Stephen Hawking, lo que alimentó el debate sobre los deepfakes y el uso indebido de la imagen.

Las críticas de organizaciones, expertos y la industria del entretenimiento crecieron con rapidez, obligando a OpenAI a limitar el uso de ciertos personajes, aunque las medidas llegaron cuando el fenómeno ya estaba desbordado.

Detrás del cierre también aparece un problema económico. A pesar de su popularidad, Sora generó apenas unos USD 2,1 millones en ingresos durante toda su vida, mientras que su operación demandaba cerca de USD 15 millones diarios en infraestructura.

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Tras cierre de Sora, se enfría el poderoso acuerdo con Disney

El final de Sora también impacta en uno de los acuerdos más ambiciosos del sector, firmado apenas tres meses atrás.

OpenAI había establecido un convenio con The Walt Disney Company que contemplaba una inversión de USD 1.000 millones y la posibilidad de utilizar más de 200 personajes de franquicias como Marvel, Pixar y Star Wars.

Era por USD 1.000 millones: se cae el acuerdo de OpenAI con Disney para hacer videos con IA en Sora Era por USD 1.000 millones: se cae el acuerdo de OpenAI con Disney para hacer videos con IA en Sora Web

El acuerdo incluso preveía que algunos de los contenidos generados llegaran a plataformas como Disney+. Sin embargo, con la salida de Sora, ese proyecto queda en suspenso.

Desde Disney señalaron que respetan la decisión y destacaron la “colaboración constructiva”, aunque dejaron abierta la puerta a futuras alianzas en el campo de la inteligencia artificial.